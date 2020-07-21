　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台灣「新海研1號」交船了！預計年底首航關島　研究海洋大氣觀測與颱風

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「新海研1號」空拍畫面。（圖／科技部提供）

▲「新海研1號」空拍畫面。（圖／科技部提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣全新國家海洋研究船隊來了！科技部21日表示，基於推動改善國內海洋研究環境，強化海洋共用平台，推動研究船汰舊換新，籌建3艘新研究船。2019年「新海研2號」及「新海研3號」竣工，於11月進行交船典禮；「新海研1號」也已經完工，21日在台船基隆廠舉辦交船典禮。

科技部說明，從今天開始，3艘新研究船將成為台灣重要的海洋科學研究基礎平台，這3艘新建的海洋研究船及勵進號研究船，將組成新的國家海洋研究船隊，響應政府「向海致敬」政策，以海洋國家為核心目標，結合海洋、大氣、地質、衛星等跨領域研究，提升帶動海洋探測技術，培育新一代海洋科研人才，促進海洋永續發展。

請繼續往下閱讀...

「新海研1號」研究船具備逾40天油水及食物的遠洋研究能力，該船配備船首氣象塔、動態定位系統、單音束科學魚探測深儀及淺海、深海多音束測深儀及水下定位系統，可進行海上定點及精準的水深與地形研究。科技部表示，「新海研1號」預計年底首航關島，也計畫開闢帛琉航線，進行海洋大氣觀測，包括西太平洋颱風生成區、馬里亞納海溝、北赤道洋流等研究。

▲「新海研1號」交船典禮。（圖／科技部提供）

▲「新海研1號」交船典禮合影。（圖／科技部提供）

▲「新海研1號」交船典禮，總統蔡英文致詞。（圖／科技部提供）

▲「新海研1號」交船典禮，總統蔡英文致詞。（圖／科技部提供）

科技部指出，未來「新海研1號」的研究特色將以大氣／海洋的聯合觀測為主，並規劃建立大氣／海洋聯合船載氣象雷達及海氣象浮標觀測網，進行有關中光層及海底生物與生態等研究。新海研1號將由現有海洋研究船的管理營運學校「台灣大學」繼續管理營運。

台灣四面環海，海洋研究對台灣社會安全、防災及海洋產業的永續發展極為重要，科技部長期推動海洋研究，隨著海洋研究船規模擴大，未來海洋研究的發展方向將以大數據整合、深化區域研究、擁抱藍海等3大主題，透過現代化觀測儀具建立海象浮標陣列科技。

此外，科技部也將聚焦於氣候變遷下海洋酸化、食物鏈、生物幫浦的衝擊、海洋碳、磷、氮循環研究，運用海洋脈動，促進生態系統永續發展；以及利用海洋觀測網提升天然災害預警能力，建立台灣在西太平洋島嶼的科學研究上的關鍵地位。

▲「新海研1號」空拍畫面。（圖／科技部提供）

▲「新海研1號」空拍畫面。（圖／科技部提供）

▲「新海研1號」空拍畫面。（圖／科技部提供）

▲「新海研1號」預計年底首航關島，也計畫開闢帛琉航線，進行海洋大氣觀測。（圖／科技部提供）

 
ET快訊
親姊臨終下跪..23歲妹被迫嫁大11歲姊夫！女星坎坷身世曝光
快訊／台積電市值破10兆元！盤中飆到387元　刷新歷史天價
快訊／藝FUN券中獎名單出爐！身份證尾數「有這7數字」都中獎
師傅慫恿「變頻冷氣買大一級」吹才涼！他曝2暗黑秘密..網戰爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

訊連人臉辨識獲美國MPS採用　「智慧健康偵測站」具備口罩偵測功能

友訊品牌D-Link推出「多合一智能體溫偵測器」　同時量測30人體溫

快訊／「護國神山」台積電市值破10兆元！盤中飆到387元　刷新歷史天價

台灣「新海研1號」交船了！預計年底首航關島　研究海洋大氣觀測與颱風

玉山「行動付款通」首創一鍵呼叫多家付款　轉帳還免手續費！

疫情吹起全球掏金熱！　金礦股Q2吸金700億　創下7年來新高

台股超前反彈　劉泰英重砲示警：漲過頭也將跌過頭

白銀價格飆4年高點！Q2以來漲幅超過40%

「星展豐盛私人客戶」推出2年有成　台灣躍升集團第3大財管市場

長華「10元→1元」股票面額變更　投資人權益一次看懂！

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

訊連人臉辨識獲美國MPS採用　「智慧健康偵測站」具備口罩偵測功能

友訊品牌D-Link推出「多合一智能體溫偵測器」　同時量測30人體溫

快訊／「護國神山」台積電市值破10兆元！盤中飆到387元　刷新歷史天價

台灣「新海研1號」交船了！預計年底首航關島　研究海洋大氣觀測與颱風

玉山「行動付款通」首創一鍵呼叫多家付款　轉帳還免手續費！

疫情吹起全球掏金熱！　金礦股Q2吸金700億　創下7年來新高

台股超前反彈　劉泰英重砲示警：漲過頭也將跌過頭

白銀價格飆4年高點！Q2以來漲幅超過40%

「星展豐盛私人客戶」推出2年有成　台灣躍升集團第3大財管市場

長華「10元→1元」股票面額變更　投資人權益一次看懂！

訊連人臉辨識獲美國MPS採用　「智慧健康偵測站」具備口罩偵測功能

丹東尼曝「衛少」今抵奧蘭多　火箭可用之兵僅比2隊多

6年前奪金鐘「自覺不配」　男星王伯源攻讀師大研究所

家附近發現腐屍...他好心幫忙下葬　竟然就是失蹤3個月15歲兒！

出發玩水！蕭壟親水公園暑假開放　每日再加碼2場超涼爽水舞秀

溫馨玩水上摩托車…父遭拋飛落海！　8歲女童「迎面撞船」慘死

台北OL上班騎U-BIKE中暑　人車失控倒地撞頭...腦震盪送醫

線上客製化專屬　藍寶堅尼推出限量10部Aventador SVJ Xago特仕

民進黨替陳其邁「選情點火」！　蔡英文、蘇貞昌週末接力南下站台

校園遊戲器材僅2成符合規範　教長不忍孩子無法玩：投入27億改善

財經熱門新聞

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

陸企立訊蠶食台廠！驚動郭台銘

威力彩21億開獎　史上第四高獎金來了

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

傳商家持「三倍券兌現」被銀行拒！經濟部回應了

投保要注意！　這3個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

數位帳戶滾出第一桶金三大重點

國巨愛台投資400億　落腳三縣市

超幸運！　威力彩20億元以上得主故事大公開

一張圖秒懂！美元存哪家銀行最划算　專家提醒留意2關鍵4重點

高姓富人遺產無人繼承　貢獻國庫現金1.2億元

三大名師推薦熱門潛力股出列！立訊概念股、5G商機...6檔報你知

更多熱門

相關新聞

台大籲開放陸生入境！莊人祥回應

台大籲開放陸生入境！莊人祥回應

台灣截至目前開放19個低風險國家、地區應屆畢業生返台，但名單卻沒有包含陸生。台大校方對此指出，依據WHO的數據顯示，大陸（含港澳）在過去14天，新增的病例都比日本、新加坡及澳洲少，因此呼籲政府儘速開放陸生返台。中央流行疫情指揮中心今（20）日回應了。

台大喊話政府：沒禁止陸生返台必要

台大喊話政府：沒禁止陸生返台必要

蚊子傳染新冠病毒? 美研究公布

蚊子傳染新冠病毒? 美研究公布

台大資工可能首度超越電機　補教師揭關鍵

台大資工可能首度超越電機　補教師揭關鍵

美英加控俄駭客組織：竊新冠疫苗研究

美英加控俄駭客組織：竊新冠疫苗研究

關鍵字：

科技部新海研新海研1號台灣大學台大海洋研究

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

龍洞夜潛「海水」跟進房…暗處人臉照曝光

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

全家到小琉球玩！他訂民宿被扣1萬8

更多

最夯影音

更多
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面