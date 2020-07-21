台灣「新海研1號」交船了！預計年底首航關島　研究海洋大氣觀測與颱風

▲「新海研1號」空拍畫面。（圖／科技部提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣全新國家海洋研究船隊來了！科技部21日表示，基於推動改善國內海洋研究環境，強化海洋共用平台，推動研究船汰舊換新，籌建3艘新研究船。2019年「新海研2號」及「新海研3號」竣工，於11月進行交船典禮；「新海研1號」也已經完工，21日在台船基隆廠舉辦交船典禮。

科技部說明，從今天開始，3艘新研究船將成為台灣重要的海洋科學研究基礎平台，這3艘新建的海洋研究船及勵進號研究船，將組成新的國家海洋研究船隊，響應政府「向海致敬」政策，以海洋國家為核心目標，結合海洋、大氣、地質、衛星等跨領域研究，提升帶動海洋探測技術，培育新一代海洋科研人才，促進海洋永續發展。

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「新海研1號」研究船具備逾40天油水及食物的遠洋研究能力，該船配備船首氣象塔、動態定位系統、單音束科學魚探測深儀及淺海、深海多音束測深儀及水下定位系統，可進行海上定點及精準的水深與地形研究。科技部表示，「新海研1號」預計年底首航關島，也計畫開闢帛琉航線，進行海洋大氣觀測，包括西太平洋颱風生成區、馬里亞納海溝、北赤道洋流等研究。

▲「新海研1號」交船典禮合影。（圖／科技部提供）

▲「新海研1號」交船典禮，總統蔡英文致詞。（圖／科技部提供）

科技部指出，未來「新海研1號」的研究特色將以大氣／海洋的聯合觀測為主，並規劃建立大氣／海洋聯合船載氣象雷達及海氣象浮標觀測網，進行有關中光層及海底生物與生態等研究。新海研1號將由現有海洋研究船的管理營運學校「台灣大學」繼續管理營運。

台灣四面環海，海洋研究對台灣社會安全、防災及海洋產業的永續發展極為重要，科技部長期推動海洋研究，隨著海洋研究船規模擴大，未來海洋研究的發展方向將以大數據整合、深化區域研究、擁抱藍海等3大主題，透過現代化觀測儀具建立海象浮標陣列科技。

此外，科技部也將聚焦於氣候變遷下海洋酸化、食物鏈、生物幫浦的衝擊、海洋碳、磷、氮循環研究，運用海洋脈動，促進生態系統永續發展；以及利用海洋觀測網提升天然災害預警能力，建立台灣在西太平洋島嶼的科學研究上的關鍵地位。

▲「新海研1號」預計年底首航關島，也計畫開闢帛琉航線，進行海洋大氣觀測。（圖／科技部提供）