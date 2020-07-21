白銀價格飆4年高點！Q2以來漲幅超過40%

▲近期白銀價格漲幅已超越黃金。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

黃金期貨已連續6周上漲，而白銀期貨則緊追黃金的漲勢，9月白銀期貨20日上漲2.2%至每盎司20.192美元，創2016年8月以來高點。截至今日上午11點22分，白銀期貨價格上漲1.82%至每盎司20.56 美元。

新冠肺炎疫情使全球經濟動盪，黃金、白銀今年來價格飆升，即便部分國家、地區已逐步緩解封鎖措施，投資人對於避險資產的需求仍居高不下。摩根士丹利（Morgan Stanley）於下半年展望中指出，由於強勁的金價及有利的金融條件，白銀價格將持續走高，「下半年實際需求也將恢復，這將進一步推動白銀價格上漲，從而略微縮小金銀價格比。」

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自今年第一季度末以來，白銀期貨已上漲超過40%，漲幅超過同期黃金期貨的14%。8月黃金期貨20日收盤上漲0.4%至每盎司1817.4美元。截至稍早，黃金期貨上漲0.18%至1,820.6美元。

與黃金不同，白銀的價格很大程度上取決於製造業應用。摩根士丹利預估，工業需求佔白銀總需求的85%。據BMO Capital Markets的說法，白銀將有望受益於如太陽能等再生能源技術的推動。

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