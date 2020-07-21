「星展豐盛私人客戶」推出2年有成　台灣躍升集團第3大財管市場

▲星展銀行2年前在台推出「星展豐盛私人客戶」，使得財管業務成為集團第3大市場。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行（台灣）今（21）日表示，「星展豐盛私人客戶」在台推出2年，並於業務成立1年後保持雙位數成長，而台灣財富管理業務也成為集團繼新加坡、香港後第3大財富管理市場，將持續朝接地氣、接國際、接人才的「三接銀行」方向，努力深耕台灣市場。

面對數位金融浪潮，近年客戶金融服務使用型態也有所轉變。根據統計，截至今年6月底為止，星展銀行（台灣） 網銀與行動銀行使用總人數較2017年底成長3倍，且有高達69%的轉帳交易和59%的換匯交易，都是透過網路銀行和行動銀行承做。另一方面，隨著數位化交易比例的上升，2020年上半年分行櫃檯每月平均臨櫃服務的交易筆數，則較前一年同期年減少18%，足見數位化已是無可抵擋的趨勢。

請繼續往下閱讀...

星展銀行指出，自1983年進入台灣市場以來，持續透過投資台灣擴大在台業務與客戶規模。繼2008年收購寶華銀行的良好資產，將業務擴展至財富管理及中小型企業業務後，2017年12月星展更承接澳盛銀行台灣個人金融及財富管理業務，在此基礎上，過去2年消費金融總客戶數持續成長逾6%。

同一時間，為因應合併原澳盛銀行財富管理業務後財富管理客群擴大，星展銀行於2018年7月正式推出「星展豐盛私人客戶」，服務頂級財富管理客層，並於台北市信義區中心打造首間「星展豐盛私人客戶」旗艦分行。

星展集團將台灣列為六大重點市場之一，是集團在亞洲布局不可或缺的一環。為永續經營台灣市場，星展銀行於2019年7月進一步增資22億5,000萬元，增資後資本額達322億5,000億元，資本結構更為穩健，新增資金則持續投資數位創新，為未來在台拓展業務布局。

2020年初全球即遭逢新冠肺炎疫情衝擊，對各行各業而言皆產生不同的挑戰，面對變動的環境，星展銀行將持續配合主管機關政策，發展數位金融，同時也響應金管會推廣雙語示範分行的目標，預計2020下半年，星展也計畫於更多分行推出雙語服務，協助提升台灣金融產業競爭力。