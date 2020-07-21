▲今年台股在疫情受到控制後快速回溫，來到高點，有許多家長陪同孩子去銀行開證券戶，提前學習投資。（圖／周刊王提供）
圖、文／周刊王
全球疫情尚未受控甚至失控，資本市場卻超前反彈，重返疫情前水準，這樣的局勢看在專家眼裡，擔憂大於喜悅。股市「不敗教主」陳重銘呼籲投資人應該保守為宜，財經大老劉泰英也警示當局要注意「經濟泡沫化」。
▲生技股在疫情後也成為股市螞蟻雄兵鎖定之標的，推動整個生技股成為兆元產業。
陳重銘以自身為例，3月下旬，他在這一波台股大跌之際，投入大筆資金買入「元大高股息」（0056）1,000多張，甚至拿房子抵押貸款進場加碼，前陣子漲到快30元時，陸續出場獲利了結。
「現在台股指數到1萬2,000多點這麼高，我反而買得比較保守。」陳重銘話鋒一轉憂心地提醒：「（台股高點之際）要長期投資也得更加謹慎。我已不太鼓勵新手、散戶持續買進，尤其想賺價差的，建議暫時多觀望少碰，避免像生技類股一路出奇高漲，結果攔腰對折，從天堂跌落深淵谷底。」
▲曾任台灣經濟研究院院長的劉泰英認為，現在台股嚴重背離經濟基本面，漲時漲過頭，跌也會跌過頭，他呼籲政府應妥善處理相關問題。（圖／周刊王提供）
前中華開發董事長，也是曾任台灣經濟研究院院長的劉泰英則說：「全球央行為了救市，拚命印鈔票，但這也拚命製造泡沫，各國股市強漲，完全是資金行情帶動。」
▲許多學生嘗試投資股票，但專家提醒當沖操作風險高，新手投資人應盡量避免。（圖／周刊王提供）
「股市嚴重背離經濟基本面！政府要妥善處理相關問題。」劉泰英重砲示警，螞蟻雄兵搶進股市，散戶盲目追單，股市漲時會漲過頭，跌時也會跌過頭。
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台股超前反彈 劉泰英重砲示警：漲過頭也將跌過頭
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