陸企在南海建島　美點名制裁「中海油」與「中交建」

▲美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）警告說，中國國企在南海「霸凌」周邊鄰國，以確保石油和礦產儲量，脅迫行徑如同「流氓」，美國將對這些行為進行「制裁」，且直接點名在多個州擁有油氣探採案的中海油（CNOOC），還有與東南亞國家合作密切的中交建（CCCC）等國企。

根據外媒《南華早報》報導， 史達偉在戰略與國際研究中心談及「中國南海主張」時，直接點名中海油在南海開發了許多人造島嶼，造成無法計量的環境傷害；中交建則在越南有爭議性的海域設大型鑽油平台，美國將對相關官員和企業採取制裁措施。

▲共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，史達偉還說，這些中國國企有如英國殖民時期的東印度公司，表面上是派出鑽油台、調查船和漁船到南海，事實上則是利用這些工具威脅其他國家。當被問及「怎麼個制裁法」，他並沒有透露太多，不過共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）曾呼籲政府，凍結這些國企在美國的資產，並阻止內部人員在美國地盤做生意。

菲律賓大學國際海洋事務教授巴童巴卡（Jay Batongbacal）分析指出，關於要如何祭出制裁，還得取決於美方和東南亞國家怎麼定義中方的行為。他還舉例說，如果中海油在馬來西亞的大陸棚區域探勘，那美國和馬來西亞就有理由進行制裁，而這些國企在中國領導人習近平的「一帶一路」計畫中，扮演非常重要的角色，致力增加全球投資和基礎設施，一旦美方採取行動，恐會損失慘重。

值得一提的是，中海油在美國德州、科羅拉多州、懷俄明州及墨西哥灣都有油氣開採計畫，子公司也持有國內多個石油項目；中交建則與東南亞國家合作密切，並在「一路一帶」計畫下贏得高達100億美元的標案，在菲律賓馬尼拉建設新國際機場。