長華「10元→1元」股票面額變更　投資人權益一次看懂！

▲長華通過股票面額變更，新股將於8月17日上市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳心怡／台北報導

導線架封裝材料廠「長華電材」（8070）19日股東會決議通過修改公司章程，變更股票面額由每股10元改為1元，新股將於8月17日上市。不少投資人擔心此舉會對手上現有的股票產生虧損，不過分析師表示，股票面額10元變更為1元，最主要的影響就是在外流通的股數，庫存金額不會改變，也代表投資人手上的錢完全沒變。

林睿閎分析師指出，這次長華公司股票面額從10元變更為1元，最主要的影響就是在外流通的股數，本來在外流通是6.3萬張，一口氣變成63萬，也就是投資人本來手中有一張165元的長華，等到分割之後，會變成持有10張16.5元的長華，庫存金額一樣是16.5萬，等同於手上的錢完全沒變。

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林睿閎表示，這種股票面額分割作業，主要是因為有些公司成交量太低了，得不到外資或投資人眼神的關愛，因此為了提升成交量，又不影響原本持有股東的權益下，會將股票一張切成十張，來增加股票在外的流通性，這對公司算是一件好事。

林睿閎提到，今年長華的EPS從第三季之後，會用新的股本去算，也就是把Q1跟Q2的EPS除以10之後，就是新的EPS數。另外，變更面額其實不會影響投資人的操作，不用因此害怕擔心，要不要先買進或先賣掉，投資人只需要注意長華產業前景是否有正向發展，這次的分割是有助於增加股票流動性，提升市場投資意願。