疫情吹起全球掏金熱！　金礦股Q2吸金700億　創下7年來新高

▲黃金成為避險大熱門。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

由於疫情災難擴及全球經濟，人們更加重視避險資金，導致黃金價格飆升，據《彭博》彙編的數據顯示，貴金屬公司曾被視為槓桿過高，且對典型投資者而言高風險，因此第二季通過二次發行籌資24億美元，是自2013年以來的最高水平，也是去年募集資金的7倍。

黃金礦業市場向來由紐蒙特黃金公司（Newmont Corp.）和巴里克黃金公司（Barrick Gold Corp.）兩大巨頭所主導，其他礦商因資產負債槓桿太高，或公司的礦山和項目太少，無法分散風險。

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然而，初級礦廠開始受益，以美國太平洋礦業公司（American Pacific Mining Corp.）為例，該公司是一家勘探和黃金開採公司，市值不到2000萬美元，它們在第二季籌集300萬美元，是最初計劃的6倍，執行長 Warwick Smith 表示，人們對於礦產的興趣大到他不斷在報價，且礦商之間的併購也相當活躍。「他們正在與銀行交涉，以完成這些交易。」他說。

根據美國銀行的數據，第二季併購交易升溫，目前共有12筆交易，價值28.6億美元，幾乎是去年的兩倍。

即便疫情下使採礦活動變得更加困難，在緊閉空間中感染的風險也提高，然而這不影響黃金產業當前的魅力。巴里克（Barrick）上週表示，即使疫情使礦山關閉，它仍然可以從強勁的價格中受益。

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