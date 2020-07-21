貝佐斯財富一天暴漲逾3800億！身家超越麥當勞市值

▲貝佐斯持續坐穩全球首富寶座。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情帶動網路購物趨勢，美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）周一（20日）股價飆漲7.9%，使創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的身家於一日內增加近130億美元（約新台幣3862.95億元），創下2012年彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）創立以來，最大的個人財富單日增幅。

儘管美國當前正經歷著自經濟大蕭條以來最嚴重的衰退，但貝佐斯的個人財富今年來已激增740億美元至1893億美元。其目前身家已超越美國石油業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）、Nike、麥當勞的市值。

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亞馬遜股價飆漲，連帶使貝佐斯前妻瑪肯西（MacKenzie Bezos）身家大漲，周一增加46億美元，以631億美元身家成為全球排行第13名的富豪。

其他科技巨頭同樣享受著這波激增的浪潮，《彭博》分析，這在一定程度上也受惠於疫情的居家隔離措施，以及政府、央行史無前例的刺激措施提振。

除了貝佐斯外，今年以來身家同樣飆漲的還有臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），其今年來的資產淨值增加了近150億美元。

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