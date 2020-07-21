死神二度敲門！汽車突然起火爆炸...女大生順利下車　摸黑求救卻墜橋摔死

▲女大生雖然逃過爆炸，卻不幸墜橋。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦近來發生一起不幸事故，一名24歲女大生開車返家途中汽車突然起火爆炸，她雖然在爆炸發生前緊急離開車內，卻在試圖跨過車道時不小心從離地約12公尺的公路橋上墜落，臨死前不斷向醫護人員哭訴「拜託不要讓我死」，最後仍搶救無效身亡。

英國《太陽報》報導，24歲就讀法律的女大生凱末爾(Azra Kemal)，18日凌晨2時34分被人發現倒在肯特郡湯布里奇(Tonbridge)A21公路附近一座橋下，發現她的人是一名剛好經過的護士，雖然身受重傷的她當時仍保有意識，然而搶救後仍於凌晨3時20分被宣告身亡。警方後來在橋上發現一輛正在起火的車輛，懷疑凱末爾順利逃脫起火車後，摸黑走在橋上試圖找人幫忙時不小心墜橋。

凱末爾的母親內夫雷斯(Nevres Kemal)表示，女兒和朋友一同外出遊玩後正準備回家，結果半路上汽車突然起火，「他們在爆炸前及時逃下車，揮手向隔壁車道的駕駛求救，對方停下車後，他們摸黑想要跨越路中央的隔離路障，沒想到中間有個約3公尺的縫隙，結果她不小心摔到橋下。」

內雷斯表示，「我女兒當時還活著，一直哭求著橋上的人『不要把我留在這裡』，同伴雖然試著找她但是找不到人，幸好一名護士剛好經過救了她，但最後仍然逝世，她的遺言是『拜託不要讓我死掉』。」與凱末爾同行的31歲男友人雖然一度被捕，後來被無罪釋放，警方目前仍在調查事故發生原因。

Law graduate who plunged from bridge while fleeing blazing car begged 'please don't let me die' https://t.co/VohHTQ8TRc — The Sun (@TheSun) July 18, 2020

►我該答應女友嗎？

