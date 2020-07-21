大火吞噬剩白骨...「妻失聯」崩潰報警　21歲兒淡定回：我載去燒了

▲嫌犯母親的死因仍不明。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本宮城縣仙台市16日發生一起21歲男學生焚燒媽媽遺體的案件，嫌犯村上陽都16日晚間涉嫌開車將死亡的母親載往名取市，並焚燒數小時，直至隔天清晨。村上的父親發現妻子失聯後，連忙帶著兒子到警局報案，沒想到此時村上竟語出驚人地表示，「我把媽媽載去燒掉了。」這起案件才因此曝了光。

根據《東日本放送》報導，現年21歲的村上陽都就讀於專門學校，他的父親17日下午驚覺妻子失蹤，因此馬上帶著兒子到警局報案，怎知在作筆錄時，村上卻突然說，「媽媽在家裡死掉，所以我開車把她載去燒掉了。」嚇壞現場所有人。

警方根據村上的供述，終於在名取市某處找到疑似是村上母親的遺體。村上供稱，事發當時，他在家裡發現媽媽死亡，因此就開著車把媽媽載到名取市，一路從16日深夜燒到17日凌晨4時。然而由於遺體被焚燒已久，幾乎只剩白骨，還需進一步相驗才能確定死者真實身分。另一方面，警方也在18日根據棄屍、破壞屍體等罪嫌將村上陽都逮捕，並在20日將其移送仙台地檢。

警方表示，死者的死因不明，目前尚無法確定是死後才被焚燒，還是被燒死。警方將持續調查嫌犯燃燒遺體的動機與詳細犯案經過。

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