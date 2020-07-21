加拿大上空驚現「圓盤狀不明物」！　UFO專家：外星人對機場超有興趣

▲ 加拿大渥太華上空驚現不明飛行物。（圖／翻攝自推特／@UFO_Sightings_X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大首都渥太華上空出現「圓盤狀」深色不明物體的照片近來在網路上瘋傳，被指可能為幽浮（UFO）。目擊者拍攝晚霞時突然發現照片有異，「從來沒有看過這種景象」，趕緊將照片委託美國規模最大的民間UFO研究機構「UFO互動網絡」（MUFON）進行調查。

英國《電訊報》14日報導，拍下照片的目擊者說明，「在渥太華國際機場拍攝日落時，我發現照片中有一處異常。我在短時間內拍攝多張照片。這個物體出現在（其中一張照片中）左上方，但其他照片中都沒有這個物體。鏡頭已經檢查過了，是乾淨的。」

他接著提到，「我放大這個物體後驚訝的發現，可看出一個明確的形狀。我一生以來都是飛機愛好者，但從來沒看過這種事。」照片在網路上曝光後，陰謀論者認為，這是外星人來訪的鐵證。

自稱UFO專家的瓦林（Scott C. Waring）也在他的部落格ET Data Base上分享這張照片並宣稱，外星人對人類的航空技術很感興趣，「這進一步證明，最新技術被用來製作噴射機和客機以後，UFO就對機場產生濃厚的興趣。」

另一方面，儘管外星人的存在從未被證實，但美國國防部近來表示，確實曾有一名海軍飛行員的雷達拍下一段影片，其中有神祕的UFO一邊飛行一邊發出光環。這段影片最早在2017年就開始流傳，但五角大廈經過3年才證實影片存在。

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