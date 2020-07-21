下雨天乖乖待在家　一道閃電劈進來...一家三口全部身亡！

▲印度恐怖雷雨單日造成10人身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度比哈爾邦近來降下豪雨，一名男子與家人一同坐在家中看電視時，突然一道閃電劈進家中，導致3人全數身亡，而在事發同一日，恐怖雷擊最後在該邦7個地區總共造成10人身亡，當局目前已對所有罹難者的家屬提供補償。

這起不幸事件19日上午發生在比哈爾邦的布爾尼亞縣(Purnia)，恐怖雷擊造成人在家中的50歲男子曼達爾(Kailash Mandal)，兒子庫馬爾(Dilkhush Kumar)以及媳婦德維(Nibha Devi)全數身亡，警方趕到現場後已將遺體送去驗屍。

根據國家災難管理部門報告，19日當天的雷擊事件，除了在布爾尼亞縣造成3人身亡，另外貝古薩賴(Begusarai)也有2人身亡，撒哈爾薩(Saharsha)、帕特納(Patna)、東查姆帕蘭(East Champaran)、達爾邦格阿(Darbhanga)、馬德普拉(Madhepura)等地區都有1人身亡。

首席部長庫瑪(Nitish Kumar)表示，當局除了哀悼死者，並會對每名受害者家屬提供印度盧比40萬元（約台幣15萬元）的援助金，提醒民眾要繼續保持警惕，並遵守災難管理部門所發布的指導方針。而近來進入雷雨季節的印度，截至目前為止，雷擊已在全國造成21人身亡。

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