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美國務卿蓬佩奧抵英「砲口對準中國」　華為5G、香港成討論最大焦點

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▲▼ 美國務卿蓬佩奧出訪，降落英國機場。（圖／路透）

▲ 美國務卿蓬佩奧出訪，專機降落英國機場。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）20日晚間抵達英國機場，今將與英國首相強生（Boris Johnson）和外交大臣拉布（Dominic Raab）進行會議。外界預測與中國有關的議題，如香港、5G將成談話重點。

蓬佩奧在機上未接受記者訪問，他在推特上（Twitter）發布貼文，「很高興重回倫敦，以重申我們親密盟友的關係。期待與強生和拉布的會面，我們將試圖解決新冠肺炎（COVID-19）和全球性安全問題。」

「港版國安法」6月30日通過，美國眾議院隨後對北京進行經濟相關制裁，川普政府也因安全問題制裁華為；美方諸多舉措影響了英國政府對華為的政策。英國上周宣布，將在2027年以前拆除華為在國內的5G設備，而20日也中止了對港的引渡條約。

中國駐英大使劉曉明在BBC一次訪談大批英國「與美國共舞」，並指責西方國家試圖煽動與中國的「新冷戰」。

除中國議題外，蓬佩奧出訪前指出，美英兩國的自由貿易協定也在本次議程中。

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