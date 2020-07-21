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立訊崛起震驚郭董！　謝金河直言：鴻海要小心了

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▲左起為鴻海副董事長李傑、創辦人郭台銘、董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者姚惠茹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

昨（20）日最大的消息莫過於蘋果扶植立訊，此消息一出勢必對鴻海與和碩兩大代工廠造成影響，財信傳媒董事長謝金河臉書撰文表示，緯創資通要把在中國大陸的子公司作價33億人民幣賣給立訊，而立訊的快速崛起，已經到了威脅鴻海的地步。

謝金河表示，立訊蠶食台資企業也不是今天才發生，在深圳掛牌的立訊，這兩年股價大幅上升，從去年初的12.81人民幣漲到61.12人民幣，市值最高達2512億人民幣，約1.06兆台幣，已直逼鴻海的1.2兆台幣，立訊的董事長兼總經理王來春從富士康插件工廠女工搖身蛻變為蘋果供應鏈的重要成員，而且有取鴻海而代之之勢，難怪郭台銘會重視這件事。

請繼續往下閱讀...

謝金河說，其實除了緯創把子公司賣給立訊，王來春與台灣電子業界往來更是密切，台灣的上市公司像宣德就是王來春的轉投資事業，美律與康控也都與立訊有十分密切的關係，這些年王來春靠宣德董事長蔡鎭隆穿針引線打入蘋果供應鏈，立訊從連接器跨足到聲控元件及Airpods，去年營收達625億人民幣，淨利達49.27億人民幣，立訊高成長也享有高達76倍的本益比；而王來春深知資本市場的重要性，她身邊的幹部幾乎都是台幹，總數超過六百人，因此她對台灣產業界的了解，恐怕無人出其右。

謝金河指出，郭董真正要注意的是王來春知人善用，而且是驍勇善戰。「大約一年多前，財金文化參訪團到立訊，遊覽車在駛入立訊東莞廠區，遠遠我看到一位穿著樸素洋裝的女士從廠區大道走過來，我一看是王來春親自來迎接。她單槍匹馬帶領我們進入廠內參觀，大家坐定後，她不用麥克風，足足講了將近兩個小時，她對自己公司的發展，整個產業發展趨勢了然於胸，簡直是20年前打拼的郭董翻版。參觀完了立訊，王來春意猶未盡，還登上遊覽車跟大家道別。」他說。

謝金河表示，王來春用盡了一生力量打造立訊，就像她帶領立訊打入蘋果供應鏈鍥而不捨，這種雖千萬人吾往矣的氣概，台灣電子業很多人恐怕不是她的對手。郭董已退居二線，鴻海要特別小心！

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