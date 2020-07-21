勞長許銘春保證「不讓勞保倒」　年改草案政府撥補必須高於200億元

▲勞動部長許銘春。（圖／記者屠惠剛攝）

記者余弦妙／台北報導

勞保到底會不會倒？勞動部長許銘春今（21）日接受專訪時表示，政府不會讓勞保倒，不過勞保確實在財務上有問題，未來政府在改革方面要多負擔一點，自認年底提出的勞保年改草案上，政府每年撥補的部分一定要高於200億元。

根據勞保局統計資料顯示，2017年勞保的收入與支出就達到「死亡交叉」，收支比已變成-275億，直到去年還是支出大於收入。許銘春先前也說過，目前勞保隱藏債務截至去年已達到10兆多，按照數據來看，自2017年每年都呈現負成長2百多億，預計2026年將會破產。

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許銘春今再度強調，勞保是屬於社會福利的一環，政府不會讓勞保倒，目前對於勞保年改的部分包含費率、給付採計年資、年資給付率等，她表示不可能只靠調整費率就能解決。

因此，許銘春說，現行的勞保費率上限是12%，但收支要平衡就得調高到27.94%，這樣的話勞工並無法負擔，因此勞保年改不能只單討論一個面向，所有面向都必須要討論，大原則就是政府要多擔待一點。

最後，許銘春也說，會再研擬出新的年改方案，將會兼顧到各個面向後再送往立法院，許也坦承年改無法一次到位，因此這次的改革會把時間拉長，隨著台灣的人口結構改變逐步去調整，也讓年改可以更加完善。

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