基本工資到底漲不漲？　勞長許銘春：8月份就會知道

▲勞動部長許銘春。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部長許銘春今（21）日一早接受專訪時指出，今年今本工資審議委員會將在8月份召開，但對於今年是否會因疫情凍漲，或是持續調漲這點，許銘春強調，一切都要等基本工資審議委員會召開經過討論後才會知道。

許銘春表示，今年基本工資審議委員會預計在8月召開，但是否會調漲，還是要由勞資政學四方來開會討論才會確定，不過上個月召開的工作小組會議中，資方確實有提到希望今年在基本工資方面可以凍漲，而勞方則是說，基本工資是攸關勞工的權益，今年確實可以體諒因為疫情的關係資方或許真的在調漲上有難度，但還是有向政府表達「多少要調」的訴求。

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許銘春說，基本工資到底調不調還是要看8月份的會議召開情況，到時候等大家在會議上取得共識才會確定。

根據過去基本工資的調整情況，台灣的基本工資其實曾經凍漲十年，直到民國96年才恢復調漲，算起來，月薪從1萬5840元，逐年調高至如今的2萬3800元，22年累計調幅約50％；時薪由66元調高至158元，累計調幅139％。

但對於總統蔡英文在第一個任期時，就曾喊出基本工資要達到月薪3萬元的目標來看，距離目標還差6200元，今年是否還要繼續調漲，要漲多少，都是外界觀察的重點。

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