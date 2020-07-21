餐廳拒收「對折振興券」　網破除謠言：蘇院長說折了也要收

▲對折過的三倍券遭到店家拒收 。（圖／翻攝自Facebook／網友授權提供）

記者施怡妏／綜合報導

政府為振興經濟推出振興三倍券，有些店家卻不接受三倍券，理由竟然是「不收折到的券」。一名網友日前到餐廳用餐，結帳時拿出振興券，因為券面有對折的痕跡店家拒收，令她感到困惑，「其他店家都會收，單純因為折到就不收，挺奇怪的」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，自己日前到餐廳用餐，結帳時拿出振興券，因為角角有折到，店員說「不能用」，隨後換了一張，對方依然拒收，理由是「對折不能收」。原PO感到疑惑向店家反應，「我之前的也都是對折，其他店家都有收，對折是因為我用短夾會放不下」，並改用現金付款。事後店員回應，餐廳的規定比較嚴格，折到的券不能收。

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貼文一出後許多網友在底下回覆「是謠言」，「沒腦的愚民還在相信網路謠言，新聞都已經播報是假消息了，還在那對折不收」、「那鈔票對摺收不收，振興券等同鈔票，都說了這是謠言了」、「對折不能收？店家智商我想也對折了」、「現金也會對折，為啥振興卷不能折」、「這樣每個人的振興券跟鈔票都得護貝加裱框了」、「蘇院長說折了也要收哦」。

據了解，先前網路上曾有謠言傳出，有摺痕、髒汙的振興券不能用。對此經濟部政務次長曾文生表示，「有摺痕或髒汙的振興券基本上都可以至店家消費，店家及營業單位如拿有摺痕或髒汙的振興券至銀行兌現，銀行照規定也不能拒收」，只要券上的號碼、文字及花紋仍可辨認，都可以使用及兌領。如果券體有破損，但殘留部分在四分之三以上或殘片能完整配合，店家也能向銀行兌領。