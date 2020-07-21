英國無限期中止香港引渡協議！　BBC：不排除祭「進一步措施」

▲ 拉布月初針對港版國安法發表談話。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國為因應中國6月底實施《港版國安法》，有意出手支援300萬港人，外交大臣拉布（Dominic Raab）20日更宣布，中止與香港的引渡協議，中英緊張升溫。外媒指出，英國不排除對中國採取進一步措施。

BBC中文網21日報導，英國政府擔心，這項實施逾30年的引渡協議未來會導致自英國引渡到香港的嫌疑人被遣送中國。《港版國安法》上路後，英國法律界高層便曾對香港司法獨立受到威脅一事表達憂慮。

該報外交記者羅賓斯（James Robbins）表示，英國「暫停」而非「完全終止」引渡協議很正常，儘管北京當局不太可能退讓，也算是給了一條退路。羅賓斯分析，英國不願對中國發動貿易戰，也無意加劇地區局勢惡化，但不排除採取進一步措施的可能性。

中國對此曾警告，英國5G華為禁令及香港問題可能降低中國企業對英國的信賴與好感。但英國《觀察家報》日前爆料，英國政府私下告訴華為，祭出禁令是受到美國總統川普（Donald Trump）壓迫的影響，出於「地緣政治」因素，才會做出這項決定，未來可能會有改變。

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