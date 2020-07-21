有什麼能力做什麼事！及時行樂 ≠ 財富自由　你值得過擁有更多選擇權

▲財富自由不應該建立在自以為的及時行樂上。（圖／pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

許多人都以財富自由為目標，但很多人卻誤以為「及時行樂」也是財富自由的一種，雖然適時的犒賞自己很重要，但不應該在每一次享樂完之後就變成月光族。理財達人米雪Michelle整理出三大重點，真正的財富自由應該是「過更自由的人生」，若建立在自以為的及時行樂上，恐怕會面臨財務危機。

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▲每個人都需要財富自由。（圖／米雪Michelle授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一、為什麼我們需要財務自由？

財務自由不見得是要成為超級有錢人、開名車、住豪宅，而是能夠不用再為五斗米折腰，除了能給得起自己，還能擁有時間自由和人生選擇權，「重點是能隨心所欲的自由人生！」每天辛苦的工作上班是為了什麼？應該不會是幫助老闆工作到老；工作賺錢雖然很重要，但如果有財富自由，就可以有更多的選擇，不用做自己的不喜歡的工作，只為了糊口。

二、及時行樂有什麼不好嗎？

人生苦短，對自己好一點，愛自己多一點是必要的，「但在每一次及時享樂之前，我認為我們都必須要好好評估，自己是否承擔的起這樣的樂？﻿」有些人每年出國好幾次，旅遊上的開銷對一般人來說都是大筆的數目，有些人崇尚及時行樂，然而在每次回國之後，伴隨而來的是月光和負債的開始，這樣的生活習慣不可能讓自己富有，反而會一直在老鼠圈裡打轉！

▲有什麼能力做什麼事。（圖／米雪Michelle授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

三、那該如何達成財務自由？

「好好累積投資本金、不斷投資自己的腦袋！」努力的工作，養成儲蓄的好習慣；此外，培養高收入技能也很重要，能夠不容易受到大環境的影響，「用成果和價值來換取金錢，而不是用時間和勞力來換取收入。」

當收入提高之後，就能有更多的資金可以創造出穩定的現金流，除了有主動收入之外，創造被動收入也很重要。學習如何靠投資賺取額外的收入是必要的，建立好的觀念之後，才能有效的投資，邁向財務自由的道路。

►本文獲得米雪Michelle授權分享。

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