不允許全美動亂！川普揚言派聯邦執法人員　前往數大城市「加強鎮暴」

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

美國奧勒岡州波特蘭持續發生反歧視的示威運動,警察與抗議群眾對峙數周。總統川普(Donald Trump)20日則揚言,打算派出更多聯邦執法人員,前往數個由「自由民主黨」市長所管轄的城市。

《路透社》報導,共和黨籍的川普20日表示,紐約、芝加哥、費城、底特律、巴爾的摩、加州奧克蘭,都是他打算派出聯邦執法人員的地方。他特別指出,這些城市的市長都是「自由派的民主黨人」。芝加哥市市長萊特福特(Lori Lightfoot)經常在推特批評川普。

川普在白宮告訴記者,不能讓動亂的情況在城市發生,「我們將派出執法人員。」此前,奧勒岡州地方領袖人物與國會議員呼籲,川普應將國土安全部秘密警察部隊從波特蘭撤出。多段影片可見,身分不明的聯邦人員包圍示威者,將群眾帶上黑色車輛。

Could someone in law-enforcement comment as to whether this Portland arrest looks real. Is it a Barr/Trump stunt? Rental cars? No IDs? Where are local police? Is the protester actually cuffed? Why wasn’t he patted down? Oregon is a concealed carry state.

pic.twitter.com/cFViBvytK0