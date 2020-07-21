東林爆經營權爭奪　3組人要搶！各路人馬背景揭密

圖、文／鏡週刊

繼大同、友訊爆發經營權之爭後，LED電子式驅動器廠東林也出現經營權爭奪戲碼，原以為6月22日召開股東會後，事情可以告一段落，未料，新任董事會成員因意見不合分成兩派人馬，如今雙方都公告在8月22日召開臨股會，準備解任對方董事並進行補選。

今年經營權之爭的案例特別多！股本3億、不動產價值卻超過2億元的東林，近期也被各路人馬盯上，據了解，在6月22日召開股東會改選董監事前夕，就有3組團隊分別提出董事提名人選，最後由上櫃生技公司皇將、上市公司廷鑫的大股東台中顏家人馬在6月22日拿下過半董事。

請繼續往下閱讀...

但仔細觀察東林新任董事會成員，竟分成兩派，其中顏德新、林靜宜等2席董事，以及獨董黃秋鴻、江榮隆為顏家人馬；而李懷原、戴偉衡等人，則屬同一陣營。知情人士透露，「原本雙方溝通，由顏家一派擔任董事長、另一派接總經理，未料事後顏家想要贏者全拿，把董總都換上自己人。」讓原本告一段落的經營權爭奪戰再起波瀾。

根據公開資訊觀測站資料顯示，2大陣營都公告在8月22日召開臨股會，討論議案中除各自解任對方董事外，也將同步進行董事補選。

李懷原、戴偉衡表示，當初會入股東林，是受前董事長高明仁邀請策略聯盟，欲借重雙方在LED產業上各自掌握業務及生產製造上的不同競爭優勢，共同攜手開拓全球市場的銷售布局，「後來發現高董也和顏家有所接觸，原本希望大家一起好好經營公司，無奈協商未果。」最後演變成2派廝殺的局面。

據了解，目前由李懷原、戴偉衡組成的外資派，掌握東林公司股東開立的持股證明書，比例已超過總發行股數之5成，有信心在接下來的臨股會中完成董事補選，該陣營強調，東林有好的技術及品牌優勢，入主後將帶領公司前進東盟市場發展，呼籲全體東林股東支持此次股東臨時會之召開。

LED電子式驅動器廠東林近期爆經營權之爭，由於該公司股本3億、不動產價值卻超過2億元，加上公司帳面現金眾多，引發各路人馬覬覦，本刊在此也為讀者揭露相關人馬的背景。

就在東林6月22日召開股東會改選董監事前夕，出現3組董事提名人選，其中一組是前董事長高明仁、總經理林焙松的提名人選；另一組為上櫃生技公司皇將、上市公司廷鑫的大股東台中顏家人馬；第三組則是由外資組成的投資團隊。

知情人士表示，「前董事長高明仁為了提高公司的競爭優勢，去年就在市場上找尋策略聯盟夥伴，起初先找上由外資組成的投資團隊，後來又引進台中顏家相關人馬。」隨著各路人馬加入，也讓東林今年董監改選更添戲劇性，竟出現21席搶7席董監事的激烈局面，最後由顏家人馬拿下4席、外資團隊取得3席。

到底股本僅有3億的東林，為何如此搶手？市場人士分析，「東林股本雖小，但不動產價值卻超過2億元，加上公司帳面現金眾多，是吸引各路人馬的主因。」而這次介入東林的各陣營，其實也都大有來頭。

6月22日股東會拿下東林過半董事的是，上櫃生技公司皇將、上市公司廷鑫的大股東台中顏家人馬，據了解，皇將、廷鑫背後掌門人顏德新，過去就擅長收購、整頓有經營危機的公司，在業界頗負盛名；但他的爭議也不少，過去顏德新因違反《證交法》被判刑，今年2月，則涉及侵權行為損害賠償被投保中心提告，目前案件仍在訴訟中。

至於在6月22日改選中拿下3席的外資投資團隊，背後有匯永盈投資，過去曾協助東南亞最大的PCB企業泰鼎-KY在台上市，團隊觸角深耕兩岸及東盟市場，而這次會投資東林，就是看好該公司有好的技術及品牌優勢，希望往後可以往東盟市場發展。

只是目前兩派人馬在董事會上意見不合，雙方都公告在8月22日召開臨股會，準備解任對方董事並進行補選，屆時情況會如何發展值得關注。



更多鏡週刊報導

【東林經營權之戰3】外資派手握過半股權 入主東林的下一步曝光

【東林經營權之戰1】東林爆經營權爭奪 臨股會竟然1天開2場

【iPhone代工大洗牌1】緯創賣廠立訊被外資喊賣 鴻海、和碩遭錯殺