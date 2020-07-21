租屋到期！他買樂透「中頭獎2178萬」...開心大喊：直接買房啦！

▲男子不用租屋，可以直接買房了。（圖／達志影像／示意圖）



實習記者任珈萱／綜合報導

真的太幸運了！澳洲南部一名男子，近日因房子租約到期，正煩惱新住處該找哪，沒想到他18日購買的一張「樂透4069」，竟中頭獎105萬3905澳元（約台幣2178萬3530元），讓他興奮大叫「直接買房了啦」！

根據the Lott報導，男子租屋契約本週到期，原本打算再另覓租屋處，在忙著找房之際，他在當地時間18日隨手購買了一張「樂透4069」彩券，隔天前往彩券行對獎時，被告知「中頭獎」，讓他超級興奮。不過因為金額太高，無法當場兌領獎金。

幸運男子表示，「由於租賃期結束，我們必須在本週搬出房屋，但不用找新的租屋，我們可以去買房了，我已經參加了周末抽獎，但是上週晚了一點，所以決定再買一次，結果勝利總是在更好的時候到來，中了頭獎。」

售出中獎彩券的店家老闆也表示，「我看到我們店家賣出中獎彩券，真的相當開心，也恭喜中獎人，希望他可以過上幸福的生活。」

據了解，澳洲18日所開出「樂透4069」中獎號碼是35、21、2、43、18和22，特別號碼是10和37；這次一共有5個幸運的得獎者，南澳州和西澳州各2個，維多利亞州1個。

▼開獎號碼。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）

