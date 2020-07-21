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富家女露乳獻祭！淫魔教主創邪教30年　性剝削稱「帶妳入仙境」

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▲▼富家女露乳獻祭！淫魔教主創邪教30年　性剝削稱「帶妳入仙境」。（圖／諾瓦拉警方）

▲一群女教徒裸著上身在花園跳舞。（圖／諾瓦拉警方）

記者王佩翊／綜合報導

義大利一名77歲男子長年吸收女性加入其創立的「宗教」，並對多名女子進行性剝削、虐待，甚至把這些女子稱為「野獸」，加以虐待。據了解，這名邪教領袖創教已逾30年，長期以來透過各種活動吸引富家女加入，並對女教徒洗腦，要求教徒說服親戚加入，以壯大這個「淫魔邪教」，鞏固自身地位。

根據《每日郵報》報導，這名77歲的淫魔教主30年來透過各種手段吸引有錢女性加入自己所創立的邪教，同時規定所有女教徒必須稱他為「醫生」。而這群女教徒不但必須支付「高額會費」支持宗教運作，更要對醫生言聽計從，同時接受來自「醫生」的奴役以及性剝削。

警方從一則影片中發現，教內不時會舉辦奇怪儀式，像是一群女性袒胸露乳地在一個花園跳舞，宛如正在進行某種儀式。警方表示，這名男子聲稱，會將這個宗教打造成一個「仙境」。

▲▼富家女露乳獻祭！淫魔教主創邪教30年　性剝削稱「帶妳入仙境」。（圖／諾瓦拉警方）

▲警方搜索邪教所在的別墅。（圖／諾瓦拉警方）

據了解，這名男子還會專挑年輕教徒性侵，並聲稱這樣的行為「將點燃她們心中的烈火」，讓被選中的女教徒能夠進入「魔幻、奇妙且秘密的世界」。對於女教徒而言，這名教主可以說是絕對權力，就連做什麼動作、與誰說話，都要受到教主管制。

根據義大利媒體報導，女教徒們一旦加入，就會有其他教友說服她們與家庭段斷絕一切聯繫，全心全意投入在邪教內，或是要求教友說服家人也加入該教。部分女性加入後，會得到住處，並由醫生決定她們的工作，使她們越發依賴教主，無法脫身。據悉，在這個組織內，還有心理學家專門洗腦教徒。

一名前教徒退教後向警方透露自己當初被壓榨的過程，整起案件才因此曝了光。警方歷經2年的調查後，終於成功查緝該邪教的組織，目前也正在調查該集團的財務狀況，同時釐清是否有更多無辜女子受害。

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