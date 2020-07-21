國巨吞下「特斯拉」大補丸　600億併購效益浮現

圖、文／鏡週刊

台股近期飆上一萬兩千點新高，身為高價股的國巨也跟著飆漲，除了在台擴產之外，去年花了600億元大手筆對外併購的陳泰銘，今年也開始回收併購效益。

不只備妥360多億元銀彈在台投資擴產，去年國巨花了500多億元併購美商基美，又花百億元吃下勝麗擴張同欣電的陳泰銘，現在也回收成果。

尤其近期股價狂飆，市值超過2000億美元的電動車龍頭特斯拉，日前傳出國巨集團擴大取得訂單的消息。「國巨透過代理商，打入特斯拉電容與電阻供應鏈，隨著合併基美後，新國巨供應特斯拉的被動元件比重將進一步拉升。」資深產業分析師說。

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另外，今年同欣電在合併勝麗之後，特斯拉部分車款安裝的環景攝影機內建的影像感測器，八顆中有六顆都由同欣電負責封裝，讓分析師更加看好。

「目前同欣電手握ON Semi、索尼與OmniVision三大車用客戶，市占率高達七成，未來自駕車用鏡頭只會多、不會少，營運動能也會跟著增加。」也難怪陳泰銘會喊出明年同欣電營收有機會突破百億元。



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