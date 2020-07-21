徐國勇帶4000元三倍券逛夜市不找零　朱學恒吐槽：我花別人錢時也這麼豪邁

▲徐國勇捐2000元振興券給士林慈諴宮做為香油錢。（圖／內政部提供）



記者崔子柔／綜合報導

內政部長徐國勇18日帶著三倍券到士林夜市消費，拿200元買銅板美食，更大方表示「不用找零錢」，盼民眾能一同拚經濟，最後還用2000元三倍券捐香油錢。宅神朱學恒看了忍不住說，「我花別人的錢時也這麼豪邁的，真的。」

為達到三倍券刺激經濟的效果，徐國勇不管是買100元的杏鮑菇還三串100的炸鮮奶，他都大方的拿出200元，遇到店家要找零錢，徐國勇則說「不找零喔！兩百塊要買到完為止，因為我們希望大家用消費券不要找零。」

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朱學恒昨日就在臉書上表示，「我花別人的錢時也這麼豪邁的，真的。而且一般人不都只有三千，誰又多給他一千啦，這樣不就跟一般民眾不一樣了？」

▲朱學恒臉書原文。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



網友一看紛紛在底下留言，「他的才是三倍劵，我的只有二倍啊！」、「連自己人都不知道振興券的用意，還是內政部長？！真正要振興經濟不是不找零，是要買超過面額另外掏現金出來補差額。他只是在示範替代消費」、「原來振興券是這樣花的，剩下的不用找了，這樣就可以刺激經濟了，真的是上了一課」、「振興券自家印的，跟校慶的園遊會一樣的概念」。

▼文章引起網友熱烈回應。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）