台積電又漲破370元！台股早盤上漲逾百點　指數站上12300點關卡

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

華爾街迎來科技股重磅財報週，推升美股那斯達克指數周一勁揚，再創歷史新高。台股今（21）日以12242點開出，上漲68點；早盤上漲130點，暫報12305點。

中國立訊將以人民幣33億元收購緯創（3231）旗下中國大陸廠，搶進蘋果iPhone代工，市場解讀將對鴻海（2317）與和碩（4938）構成威脅。鴻海昨日股價重挫，今日以86元開出，下跌0.92%。

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此外，外界擔憂緯創無以彌補iPhone代工的營收缺口，昨日股價挫跌逾7%，不過緯創出面表態將不會退出代工市場。緯創今日開在33.6元，上漲1.97%；早盤高點來到34.45元，漲幅4.55%。

台積電（2330）今日以372.5元開出，上漲1.78%；大立光（3008）開在4040元，上漲0.75%。

美國股市周一收紅，新冠肺炎疫苗試驗結果報喜，亞馬遜、微軟等科技龍頭強漲，推動那斯達克指數創收盤新高。美股周一表現，道瓊工業指數上漲8.92點或0.03%，報26680.87點；標普500指數上漲27.11點或0.84%，報3251.84點；那斯達克指數上漲263.90點或2.51%，報10767.09點。