史上第4次！3、4月千萬大獎發票全部兌領　首位向直播主消費中200萬幸運兒已領

▲開始找發票了！5、6月期統一發票即將在周六開獎、3、4月期千萬中獎發票已經全部兌領完畢（圖／記者劉維榛攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部即將在本周六（25日）開出5、6月期統一發票號碼。值得注意的是，109年3、4月期的統一發票千萬特別號碼「91911374」中獎張數11張，已經全部兌領，這也是統一發票開獎以來，第四次千萬特別獎得主將大獎全部領回家的紀錄。

幸運兒在超商僅花15元 中千萬大獎

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財政部表示，這是統一發票開獎以來，歷史第四次統一發票千萬特別獎已經兌領完畢；過去前三次千萬特別獎兌領完畢的有100年的1、2月期；100年的11、12月期以及101年的7、8月期；市場猜測，這次匯兌領完畢的因素可能與特別獎中獎張數相對較少、以及民眾兌獎意願相對提高有關。

而這一期千萬大獎當中，花費最少的就是在新北市泰山區滿泰門市僅花15元購買茶飲就中千萬大獎，真的非常幸運。

向直播主購買3C產品 中200萬元發票一度找不到

另外3、4月期統一發票特獎200萬元的部分，中獎號碼為「08501338」中獎張數為16張，僅剩下4張尚未兌領；值得注意的是，這期開出首位向臉書（Face Book）直播主黃政維購買3C產品，花費3927元中大獎的消費者，已經把獎金領回家了。

當3、4月期開獎時，該直播主還拍攝影片說該名消費者把中獎發票放在家裡，不確定是否可以找到該張發票，但是從兌領結果來看，顯然該消費者已經找到發票，把大獎帶回家了。

剩餘4張200萬元特獎未領發票中桃園市中壢區有一張在CITY PARKING城市車旅龍岡站停車花費30元即中200萬大獎

台南市有一張，在台南市新營區的小北百貨購買不銹鋼、白鐵等裝潢類家具用品，花費金額185元；高雄市則有2張，分別是在高雄市苓雅區的田園小鎮購買鮭魚丸包花費109元；以及在高雄市岡山區昶林門市購買100元的遊戲點數。

▲3、4月期統一發票200萬特獎未兌領情形。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

雲端發票百萬元獎兌領情況也十分熱烈，這次也只剩3張尚未兌領，其中一張是APP STORE數位儲存，花費只有30元；在台中市西屯區OK便利商店太原店購買食品花費28元與高雄市湖內區的湖內保生門市購買食品花費87元。

▼3、4月期雲端發票專屬百萬元獎未兌領情形。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）