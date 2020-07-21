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科大生砸百萬「勇玩台股當沖」　90天下場曝光！專家完全不建議

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Alice的本科系與生技關聯性高，因此鎖定和疫苗相關的生技股作為投資標的，賺進價差。（圖／讀者提供）

▲Alice的本科系與生技關聯性高，因此鎖定和疫苗相關的生技股作為投資標的，賺進價差。（圖／讀者提供）

圖、文／CTWANT

面對台股反彈，湧入的人潮與錢潮，本刊調查，這群股市新兵中不乏大學生，有醫學院的學生趁著股災買入金融股及ETF；20歲女大生Alice則「投機」買生技股賺價差，還有科技大學的學生專門做當沖（當日買進賣出）。

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從3月初至7月中，台股不但「V彈」衝上1萬2千點，還成為唯一收復高點的市場，吸引55萬螞蟻雄兵投入股市，其中有不少大學生。（圖／本刊繪圖組）

▲從3月初至7月中，台股不但「V彈」衝上1萬2千點，還成為唯一收復高點的市場，吸引55萬螞蟻雄兵投入股市，其中有不少大學生。（圖／本刊繪圖組）

55萬的螞蟻雄兵中，包括許多大學生，其中不少人會在PTT、Dcard社群分享買股經驗。一位國防醫學院的學生在網路社群分享，他每個月領到15000元的薪餉，扣除基本開銷後，4年多來存了40多萬元，「我在這波疫情中，把積蓄全部投入股市，鎖定每年報酬率5％至10％的金融股。包括『玉山金』（2884）、『合庫金』（5880）、『第一金』（2892）、『兆豐金』（2886）等。」此外，他也投資ETF，例如「元大台灣五十」（0050）、「元大高股息」（0056）、「元大永續」（00850）。

元大高股息（0056）自3月下旬以來，走勢一路攀高，從23元站上29元。

▲元大高股息（0056）自3月下旬以來，走勢一路攀高，從23元站上29元。

年僅20歲的大學生Alice，一上大學就開始打工，存下20多萬元，由於學科領域跟生技有關係，她前陣子做了一個多月的功課後，3月下旬跟著國安基金進場，買進「大飆股」生技股。「我在疫情期間開戶準備進場，因很多同學都在討論生技股，每次都說自己賺了1、2萬元，我就想自己操作看看。」

Alice以52元買進「高端疫苗」（6547）、42元賣出，認賠出清後，又以62元買進、87元賣出，賺到一票；「國光生」（4142）則是52元買進、50元賣出，小賠一點；「康那香」（9919）用31元買進、48元賣出。「還好賠的時候都只是小賠。」首度投入股市的Alice，賺多賠少，本金從20多萬元累積到30多萬元。

同時，Alice也關注「逸達」（6576）、「保瑞」（6472），「其實這麼早就開始買股票，是因為覺得未來畢業後一直領死薪水，不可能大富大貴，倒不如在本金不大的時候先學習。很多人說買股票是投資、理財，但低點時又一直哀哀叫，不如就承認自己是在投機。我還是會一直投機下去，這波漲得有點誇張，現在已經都清掉了！」

Dcard上，一名國防醫學院醫學系男大生分享，如何以Google試算表算出適當的存股時機。（圖／翻攝自Dcard）

Dcard上，一名國防醫學院醫學系男大生分享，如何以Google試算表算出適當的存股時機。（圖／翻攝自Dcard）

此外，本刊記者在社群網站中發現，一名中國科技大學的學生，陸續分享每日當沖（當日買進賣出）操作的實況紀錄，「5月21日以75萬9500元，買1萬6000股的『宇瞻』（8271），賺1萬4940元；5月25日以33萬2050元，買8000股的『立隆電』（2472），賺1萬2012元。」他陸續PO出5月至6月當沖的操作，大多都是贏多輸少，操作一個半月下來，大概賺了6萬元。

中國科大一名男大生將打工賺到的本金，操作當沖來獲利，每次鎖定的標的都不同，並表示只要嚴守操作紀律當賣則賣，大多都是賺多賠少。（圖／翻攝自Dcard）

▲中國科大一名男大生將打工賺到的本金，操作當沖來獲利，每次鎖定的標的都不同，並表示只要嚴守操作紀律當賣則賣，大多都是賺多賠少。（圖／翻攝自Dcard）

中國科大一名男大生將打工賺到的本金，操作當沖來獲利，每次鎖定的標的都不同，並表示只要嚴守操作紀律當賣則賣，大多都是賺多賠少。（圖／翻攝自Dcard）

▲中國科大一名男大生將打工賺到的本金，操作當沖來獲利，每次鎖定的標的都不同，並表示只要嚴守操作紀律當賣則賣，大多都是賺多賠少。（圖／翻攝自Dcard）

談起大學生「玩當沖」，許多業內人士直言「完全不建議，尤其是新手」，其中一名專業人士解釋，當沖雖可避免投資持有風險，但高報酬也伴隨高風險，如果操作正確，一天報酬率高達2至3倍，除非選擇成交量大、波動大的標的，否則會慘遭套牢，造成更大的損失。

國防醫學院男大生將部分金融股作為存股標的，可以領股息、股利，同時也買進亞尼（1102）、南茂（8150）作波段。（圖／翻攝自Dcard）

▲國防醫學院男大生將部分金融股作為存股標的，可以領股息、股利，同時也買進亞尼（1102）、南茂（8150）作波段。（圖／翻攝自Dcard）

為了吸引年輕人加入股市，中信證券推出5分鐘線上開戶。

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