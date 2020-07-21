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國巨愛台投資400億　落腳3縣市曝光！關鍵人物是他「加碼高雄」

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圖、文／鏡週刊

去年花500億元吃下美商基美（KEMET），穩坐全球被動元件三哥大位的國巨董事長陳泰銘，近期又有大動作。上週四（16日）國巨集團旗下影像感測器（CMOS）廠同欣電斥資50億元在桃園八德興建新廠，搶攻航太市場，接下來國巨也準備在高雄與桃園 、 新竹等擴產，總投資金額將超過400億元。陳泰銘透露，配合新併購的基美、普思，國巨集團將在南北兩地擴充產線，生產車用、5G等高階產品。 

陳泰銘透露，除了新同欣的八德廠之外，高雄將是國巨接下來的擴產重鎮。（國巨提供）

▲陳泰銘透露，除了新同欣的八德廠之外，高雄將是國巨接下來的擴產重鎮。（圖／鏡週刊提供，下同）

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「八德新廠投資金額是過去5年的總和，未來包括5G、車用與航太等高階產品將會集中在此生產，相信完工後會帶動同欣電另一次爆發性成長。」上週四（7月16日）戴著黑框眼鏡，頂著招牌小平頭，西裝筆挺出席集團旗下影像感測器（CMOS）廠同欣電位於桃園八德的新廠動土典禮致詞的國巨集團董事長陳泰銘意氣風發的說。

去年底，同欣電順利收購車用CIS封測廠勝麗，讓陳泰銘有機會搶下全球影像感測器封測龍頭寶座。這次斥資50億元，選在桃園八德興建2.7萬坪的新廠與企業總部，更是同欣電未來5到10年擴張的重要里程碑。

然而，擴張腳步從不停歇的陳泰銘，早已擘劃好國巨集團的下一步。就在動土典禮後，陳泰銘受訪時主動透露，「除了同欣電的八德廠之外，高雄將是國巨接下來的擴產重鎮之一。」

本刊調查，為因應中美貿易戰，陳泰銘也響應台商回台投資政策，大舉在台擴產，除了同欣電50億元的八德新廠案外，也準備超過50億元在桃園與新竹兩地投資。去年初斥資165億元準備在高雄設立全球研發中心與高階製造中心，今年又進一步加碼147億元，規劃在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，累計國巨集團規劃在台投資金額已超過400億元。「我們打算把基美、普思的高階產品，引回台灣擴產。」陳泰銘對本刊透露。

「Pierre（陳泰銘）先後買下普思、基美，讓國巨的產業地位再升級，包括車用、工控、5G與航太等高階市場都納入版圖，搭著台商回台投資的順風車取得土地廠房，讓這些高階產品都能回台擴產，一舉兩得。」一位資深同業觀察。

國巨在台擴大投資，陳泰銘透露會在高雄買地設廠，緣於前行政院副院長陳其邁的牽線。（資料照）

國巨集團回台投資規模超過400億元，吸引了不少縣市長找上門，最後決定在三縣市落腳，而國巨董事長陳泰銘會選擇在高雄設立新廠，關鍵人物原來是他。

這次國巨在台擴大投資，外界好奇為何會選在高雄擴建新廠？董事長陳泰銘說：「國巨會在高雄買地設廠，緣於前行政院副院長陳其邁的牽線。」根據了解，陳其邁是陳泰銘高雄中學學弟，2018年，陳其邁在與韓國瑜競選高雄市長期間，曾力邀陳泰銘赴高雄投資，當時國巨在大發工業區買下6000多坪土地建新廠，同時宣布三年內將投資百億元。

陳其邁選後轉任行政院副院長，又大力推動高雄橋頭科學園區計畫，也再度力邀陳泰銘。「副院長（陳其邁）力邀，加上承諾會協助廠商解決用電、用水與環評等問題，國巨內部也做過完整評估。」陳泰銘說。業內推估，國巨集團未來將以北部的桃園與新竹，以及南部的高雄為擴產投資重鎮。

除了陳其邁掛保證協助支持外，更重要的是，國巨的製造基地都在高雄，包括楠梓、大社與大發都有廠區，「高雄有地利之便也是重要考量。」陳泰銘友人透露。

不只陳其邁，國巨回台投資金額超過400億元，北中南縣市長都有找上陳泰銘，未來國巨集團在台佈局將以北部的桃園 、 新竹與南部的高雄為重心，據陳泰銘身邊人士透露，因為國巨集團大舉擴張的發跡地就在高雄。

2000年，陳泰銘為晉升世界級企業，花了比國巨資本額137億元更高的180億元吃下飛利浦被動元件部門，位於高雄楠梓的飛利浦建元廠就成了國巨成為被動元件巨頭的重要基地。「併購飛利浦，是讓國巨邁向國際舞台、成為全球化企業的重要一步。」陳泰銘曾說。


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