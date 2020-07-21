全球60萬死「美、巴包辦3成」　WHO驚南非單日1.3萬例：敲響非洲大陸警鐘

▲南非新冠肺炎病例暴增，WHO警告貧困地區居民群聚感染更容易，致死率更高。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間21日上午6點30分，全球累計確診1463萬207例、60萬8572死；美國累計確診數突破380萬，巴西超越210萬，印度也來到111萬例。WHO指出，「疫情飆車」的南非單日通報超過1.3萬例，是疫情席捲非洲大陸的警鐘。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖顯示，美國累計381萬6427例確診、14萬879死、113萬1121病癒、總篩檢人數共4646萬9524人。巴西累計211萬8646例、死亡人數突破8萬例，來到8萬120死。兩國2019新型冠狀病毒死亡人數占全球超過3成。

印度累計111萬8206例確診、2萬7497死，通過官方批准後，將於本周進行疫苗Covaxin的人體試驗，第1、2期共計有1100名病患參加。俄羅斯累計77萬6212例確診、1萬2408死。

南非累計37萬3628例確診、5173死。WHO緊急事件小組的首席專家萊恩（Mike Ryan）指出，非洲多國過去一周顯見新通報病例大量增加，而南非18日單日暴增1萬3373例，已經成為非洲大陸的警鐘；秘書長譚德塞呼籲各國，採取必要防護措施，尤其追蹤病人接觸史。