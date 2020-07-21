印度本周首展開新冠疫苗人體試驗　分2期「1100名病患參加」完成時間曝光

▲印度將展開2019新型冠狀病毒疫苗人體試驗。（圖／路透社）

文／中央社記者康世人新德里20日專電

印度第一個本土自行研發的新冠肺炎疫苗Covaxin，本週稍晚開始在新德里的全印度醫學院（AIIMS）展開人體試驗，預計第1、2期人體試驗需要1年3個月完成。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗Covaxin是由印度巴拉特生物科技公司（Bharat Biotec）、印度醫學研究委員會（ICMR）和印度國家病毒研究所（National Institute of Virology,NIV）合作開發，6月下旬完成臨床實驗後，6月底獲印度藥品管制總局批准進行第1和第2期人體試驗。

在新德里醫療道德委員會批准後，今日印度（India Today）報導，Covaxin預計本週稍晚在全印度醫學院展開人體試驗，印度其他11家醫院也將在當地醫療道德委員會批准後，陸續展開人體試驗。

根據規劃，Covaxin第1期人體試驗將有350名病人接受試驗，而位於新德里的全印度醫學院本週稍晚將首先對受測病患給藥。疫苗的第2期人體試驗，預計有750名病患參加。

印度巴拉特生物科技公司預估，Covaxin第1期人體試驗需要約2到3個月的時間完成，第1、2期人體試驗合併估計約需1年3個月來完成。如果印度本土疫苗能早日完成試驗上市，將有助印度對抗新冠肺炎。

這款疫苗是由印度醫學研究委員會與國家病毒研究所合作，成功分離導致COVID-19的Sars-CoV-2病毒株後，5月技轉給巴拉特生物科技公司開發疫苗。科學家團隊共成功分離了11種可用於開發武漢肺炎疫苗和輔助研究的病毒株。

根據世界衛生組織（WHO）6月22日公布的新冠肺炎疫苗規劃草案，截至6月22日共有13種試驗性的疫苗正在進行臨床試驗，還有129種疫苗處於臨床試驗前的評估階段。

世衛組織科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）在6月26日指出，全球有200多種2019冠狀病毒疾病候選疫苗正在研發，其中15種已進入人體臨床試驗階段。

印度新冠肺炎疫情不斷惡化，19日一天新增病例首次超過4萬例，截至今天，累計確診病例達112萬7281例，其中有2萬7628人死亡，是全球第3大重災區。