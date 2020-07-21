新北名師爆性騷！摸腿湊臉「對妳有性衝動」　一句話激怒她讓LINE曝光

圖、文／鏡週刊

擁有1萬4000名教師會員的新北市教師會，驚爆性騷醜聞！為人師表的現任理事長鄭建信，以及即將在8月上任的新任理事長林松宏，竟傳出涉嫌對組織內的女老師性騷擾。受害女老師不止受到言語或文字上的騷擾，甚至還有人當眾被理事長摸大腿，忍無可忍之下，2名女老師決定向本刊爆料，揭發教師會內部暗藏恐怖狼師的真相。

▲新北市教師會驚爆性騷醜聞，加害者之一還是現任理事長鄭建信，被女老師指控曾在餐敘上摸她大腿。（圖／鏡週刊提供，下同）

今年3月30日，新北市教師會舉行第10屆理事長改選，現任教師會副理事長林松宏拿下19票當選，將與現任理事長鄭建信在8月1日交接上任。但就在交接前夕，2名男主角竟然驚爆性騷醜聞，有2位受害女老師向本刊指控，分別遭到「理事長們」性騷，現任理事長更是慣犯，對女老師性騷長達4年。

▲在教育圈擁有一席之地的鄭建信，過去常為教師權益發聲，但卻被爆出恐是性騷慣犯。

談起多次被性騷的過程，C老師仍忍不住淚崩，她說：「第一次發生在2015年1月，第2次、第3次發生在同年6月，第4次則是發生在今年…。」她向本刊淚訴，加害人就是她一直以來很尊敬的理事長鄭建信，多次在酒後對她做出超越同事份際的舉動。

C老師說，最嚴重的1次發生在2015年6月4日，那天是教師會舉辦完研討會後，眾人前往餐敘。原本是一場開心的聚會，但C老師卻被安排坐在鄭建信旁，飯吃到一半，「他突然就拍了我的大腿…，我不敢當面跟他翻臉，後來同桌有別人看到，馬上幫我換位子。」

好不容易躲開狼爪，餐敘也告一段落，眾人步出餐廳，正當C老師以為一切就要結束時，在場有人臨時提議續攤，但C老師以隔天要上班為由婉拒。眾人離開後，沒想到現場又獨留她與鄭建信2人。

「他要我載他回家，我說我沒有開車，幫他叫小黃。但就在等車時候…，他突然又拉我的手，說之前的事情（指2015年1月第1次性騷），他很抱歉。」C老師說，接著鄭還色瞇瞇地對她講：「因為我對妳有性衝動。」嚇得她冷汗直流，趁隙逃離現場。

今年4月15日，C老師說，新北市教師會理師長鄭建信再度對她性騷擾，「這已經是第4次了」，忍無可忍之下，她終於下定決心要揭開鄭的真面目，並在5月陸續展開蒐證行動。

「那一天（4月15日），教師會中午在土城舉辦歡送會務人員餐敘，結束後，理事長喝醉了。」C老師說，看到鄭建信喝得很醉，她心有警戒，先行離開會場，回到辦公室。不久後，眾人與鄭回來，但鄭突然當著大家的面，說他有話跟C老師講，之後就往C老師的座位靠近。

「妳實在太漂亮、太可愛、太聰明了…。」鄭建信滿嘴酒氣，湊上C老師的臉頰，一字一句用氣音吐著說。突來的舉動嚇壞C老師，她用手試圖阻擋，並立刻起身。但顧及辦公室都是人，C老師也不敢當眾斥責，在場的同仁見狀也警覺不對勁，趕緊介入將鄭帶回座位，替C老師解危。

C老師也向本刊秀出她與鄭建信的LINE對話紀錄，鄭對她的指控回訊：「你的不悅與指正，我深自反省與檢討，也跟你說對不起與致上歉意，對不起。」「沒想到卻是曾讓你這麼不舒服，真的很自責。」似乎已坦承對C老師的行為。

另一方面，C老師也向新北市副市長謝政達求助，謝一度快促成雙方和解，但鄭則以律師函回覆強調，自己的作為是「雙方認知不一致」，而這1句話，讓C老師感到徹底被羞辱，最後雙方和解破局。

C老師向本刊表示，她已在本月17日委託律師，向新北市政府警察局婦幼隊寄出性騷擾申訴書，決心討回公道。

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