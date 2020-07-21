疫情衝擊印度靛藍航空！　執行長聲明「裁員約1成」2353人

▲印度靛藍航空裁員一成。（圖／翻攝臉書「IndiGo」）

文／中央社記者康世人新德里20日專電

承受不了新冠肺炎疫情造成的虧損，印度最大民營航空公司靛藍航空（Indigo）今天宣布裁員10%、約2353人。

靛藍航空執行長杜達（Ronojoy Dutta）在一份公開聲明中表示，從當前的情況來看，公司不可能在不做犧牲下，讓營運維持下去，挺過這次的經濟風暴。他說，當前的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行已經影響全球許多行業，其中航空業是受影響最嚴重的行業之一。

杜達在聲明中指出，在仔細評估和審視所有可能情況後，公司要對10%的員工做出裁員的決定，這是靛藍航空史上首次做出痛苦的措施。他強調，儘管業務中斷，但靛藍航空是全球為數不多，在今年3、4月還支付全薪給員工的航空公司之一。

這份聲明還說，靛藍航空還必須採取減薪、無薪休假和其他降低開支措施，但節省開支顯然不足以應付營收的下降。聲明補充，截至2019年3月31日，靛藍航空僱用2萬3531人，裁掉一成約2353人。

為遏阻武漢肺炎疫情，印度政府從3月25日起執行全國封鎖，所有航班營運也全部暫停，直到5月25日恢復國內航班營運，但在疫情不斷惡化下，迄今多數國際航班仍停飛，僅從7月下旬起與美國、德國、法國和阿拉伯聯合大公國建立雙邊空中走廊，進行雙邊雙向的國際航班營運。

杜達表示，即使到現在，靛藍航空250架飛機的機隊仍只有很少比例的飛航任務，這一季在高峰時間，每天也只有1674趟航班來往62個國內目的地和24個國際目的地。