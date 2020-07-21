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英外相宣布無限期終止「香港引渡協議」　中英矛盾升溫

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▲▼英國外交大臣拉布（Dominic Raab ）。（圖／路透）

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab ）20日宣布，中止與香港的引渡協議。（圖／路透）

文／中央社倫敦20日綜合外電報導

北京制定並實施《港區國安法》引發國際譁然。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）20日宣布中止與香港之間的引渡協議，令中、英緊張情勢再度升高。

英國先前已禁止中國電信設備巨擘華為參與英國的5G建設，批評中國侵犯境內維吾爾少數民族的人權，並以中國實施《港區國安法》為由，承諾提供近300萬港人居留權。

中國全國人大常委會6月底通過並實施《港區國安法》。該法共明訂分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等4項罪名，最重皆可處無期徒刑。

英國、美國、歐洲聯盟（EU）批評北京此舉破壞了「一國兩制」。這項原則保障香港於1997年主權從英國轉移給中國後，仍能享有高度自治。它們也說，國安法違反1984年保障香港政治經濟自由的「中英聯合聲明」。

英國廣播公司（BBC）報導，在港區國安法通過後，英國資深法官表示，香港獨立司法體制恐受威脅。隨後各界便猜測英港之間的引渡協議可能中止。

根據這項協議，如果香港境內有人涉嫌在英國犯下罪行，那麼英國當局就能要求香港，把人送到英國面臨司法審判；反之亦然。雙方之間的約定已經存在超過30年。除了英國，香港也與其他19個國家有引渡協議，其中加拿大與澳洲已在國安法實施後中止協議。

英國中止與香港的引渡協議，只是近期英中政經關係緊繃的諸多事例之一。英國官員14日剛宣布，英國手機營運商從今年底起，將禁止購買任何華為的5G設備；華為在英國現有的5G建設也必須在2027年前全部撤換。

另外，在《港區國安法》生效後，英國政府也於1日宣布，將對持有英國國民海外護照（BNO）的香港民眾放寬簽證權，把現行入境6個月期限延長至5年，並可找工作和就學，為未來取得公民身分鋪路。雖然目前持有BNO的僅有35萬人，但根據英國政府數據，有約290萬人符合資格申請BNO。

拉布昨天還說，中國境內維吾爾少數民族顯然面臨人權被侵犯的處境。拉布在BBC「安德魯馬爾秀」（Andrew Marr Show）上表示：「顯然嚴重、過分侵犯人權的情事還在持續，這就是為何我們在日內瓦與27個夥伴向聯合國（UN）提出此事…批評中國政府侵害維吾爾族以及香港的人權。」

在野的工黨（Labour）也要求制裁被控壓迫維吾爾穆斯林的中國官員。不過中國已警告，如果英國以侵犯人權或是港警施暴等指控制裁任何中國高官，中國將予以報復。

中國也堅稱致力維護國際法，反控英美試圖破壞香港的穩定，並指控英國干涉內部事務。

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