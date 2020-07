川普大轉彎「重啟每日防疫簡報」　推特首公開鼓勵戴口罩：沒人比我更愛國

▲美國總統川普推特首次鼓勵民眾戴口罩,將戴口罩與愛國行為連結在一起。(圖/路透/翻攝自推特「@realDonaldTrump」)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國疫情3月爆發以來,總統川普始終拒絕戴口罩,不過11日他到馬里蘭州的軍醫院參訪時,卻出乎外界意料之外地率領一眾軍官配戴上黑口罩「帥氣出場」,他個人的口罩上更出現總統徽章。如今態度大轉變的他也在推特發文,「沒有人比我更愛國,你們最愛的總統!」

川普於台灣時間21日凌晨3點43分發布推文,「許多人說當你無法保持社交距離的時候,戴口罩才是愛國者的表現。沒有人比我更愛國,你們最愛的總統!」推文底下附上一張他戴著「總統口罩」的黑白照片,他還提到美國因努力對抗肉眼無法見的「中國病毒」而團結。這是他第一次公開呼籲人民要戴口罩。

另外,川普從4月開始取消每日防疫簡報,並稱做這件事根本是浪費時間,因為「病毒終究會自己消失」;然而時隔3個月,全美疫情猛烈再起,佛羅里達成為「美版武漢」,而民主黨籍總統候選人拜登(Joe Biden)的支持者越來越多,屢次在媒體民調中超越他,其中一個主要論述就是認為川普防疫不力。

因此川普改變過去近3個月刻意忽略美國疫情的主張,於美東時間周一(20日)和國會議員們在白宮橢圓形辦公室開會時,宣布很快會恢復每日防疫簡報。

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN