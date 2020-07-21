川普大轉彎「重啟每日防疫簡報」　推特首公開鼓勵戴口罩：沒人比我更愛國





▲美國總統川普推特首次鼓勵民眾戴口罩，將戴口罩與愛國行為連結在一起。（圖／路透／翻攝自推特「@realDonaldTrump」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疫情3月爆發以來，總統川普始終拒絕戴口罩，不過11日他到馬里蘭州的軍醫院參訪時，卻出乎外界意料之外地率領一眾軍官配戴上黑口罩「帥氣出場」，他個人的口罩上更出現總統徽章。如今態度大轉變的他也在推特發文，「沒有人比我更愛國，你們最愛的總統！」

川普於台灣時間21日凌晨3點43分發布推文，「許多人說當你無法保持社交距離的時候，戴口罩才是愛國者的表現。沒有人比我更愛國，你們最愛的總統！」推文底下附上一張他戴著「總統口罩」的黑白照片，他還提到美國因努力對抗肉眼無法見的「中國病毒」而團結。這是他第一次公開呼籲人民要戴口罩。

另外，川普從4月開始取消每日防疫簡報，並稱做這件事根本是浪費時間，因為「病毒終究會自己消失」；然而時隔3個月，全美疫情猛烈再起，佛羅里達成為「美版武漢」，而民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）的支持者越來越多，屢次在媒體民調中超越他，其中一個主要論述就是認為川普防疫不力。

因此川普改變過去近3個月刻意忽略美國疫情的主張，於美東時間周一（20日）和國會議員們在白宮橢圓形辦公室開會時，宣布很快會恢復每日防疫簡報。