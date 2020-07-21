驚動郭台銘！陸企立訊蠶食台廠　鴻海董事長下令「提高警戒」

▲緯創出售昆山工廠給立訊，驚動郭台銘。（資料照／記者姚惠茹攝）



記者許力方／綜合報導

代工大廠緯創17日宣布要將大陸昆山的工廠，出售給鴻海對手立訊，交易對價暫定人民幣33億元，相當於新台幣約138億元，象徵「紅色供應鏈」崛起，將搶下蘋果iPhone的組裝訂單，未來恐威脅鴻海、和碩，在台灣蘋果代工王國敲下響鐘，甚至驚動鴻海創辦人郭台銘，下令要提高戒備。

據了解，緯創在昆山的iPhone代工大本營一年營收超過1422億元，董事會卻於17日決議出售旗下緯新資通（昆山）有限公司、緯創投資（江蘇）有限公司給陸企立訊。外界認為，依照目前iPhone組裝版圖來看，市佔前三名為鴻海、和碩、緯創，立訊以買場帶訂單的方式，取得最後一塊拼圖，搶進蘋果供應鏈。

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投審會表示，尚未收到交易案申請，但紅色供應鏈收購台鏈，郭台銘也感到震驚，鴻海董事長劉揚偉甚至下令全面提高警戒，劉揚偉受訪時喊話：「面對每一個現有或是潛在的競爭對手，我們保持危機感，不會擔心任何挑戰。」

分析師李永年向《東森新聞》指出，如果立訊能夠培養出一條龍的生產線，也就是說，從最上端到最終端，大概3至5年之後對鴻海會產生威脅。

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▼鴻海董事長劉揚偉下令：提高戒備。

