快訊／「有2500萬人染疫」總統突自爆...伊朗衛生部緊急回應！

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導



伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）日前自爆「國內有2500萬人染疫」，引起外界熱議。伊朗衛生部19日緊急對此解釋，羅哈尼的數據來源是血清抗體檢測的結果，這並不能用來判斷當時的疫情狀況。

綜合外媒報導，伊朗衛生部承認羅哈尼的說法是來自於官員給的數據，不過新冠肺炎工作組科學委員會負責人卡內（Mostafa Qanei）則說，血清的抗體檢測僅能顯示被檢測者「過去是否接觸過新冠病毒」，是否真正有被感染則需針對咽部、鼻部施行核酸檢測。衛生部也指出，截至7月19日，國內因新冠肺炎死亡的人數為14,188。



追溯整起事件，羅哈尼18日在電視轉播的演說上指出，「我們估計到現在為止，已有2500萬伊朗人感染新冠病毒，約有14000人喪命，可能約有3500萬人處於被感染的危險之中，已有超過20萬人住院」，衛生部估計未來幾個月數字還會翻倍」。

羅拉尼的一句話後來引起外界討論，因為如果為真，代表伊朗國內疫情相當嚴重且已超越全國確診總數，但他未在短時間內出面解釋數字差異極大的原因。據了解，伊朗當天官方通報的確診數字為「271,606」與羅哈尼本人所說的「2500萬」差了近百倍。

