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別白費力氣了！盤點「普妹撩不動」的星座男Top3　怪奇水瓶超難搞

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲有些星座的男生不管你怎麼撩，就是心如止水。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

有句話說「男追女隔座山，女追男隔層紗」，現代女生們對於愛情不再被動，當愛來臨時主動出擊才不讓幸福溜走，但你是否曾遇到撩半天，卻無動於衷的星座男呢？他們的反應就像塊木頭，一秒澆熄你的熱情與興致。大陸占星網站《星座屋》統整出「你撩不到的星座男Top3」，告訴你省省吧別白費力氣了！

1.水瓶座
難以掌控的水瓶座，擁有天馬行空的想法，開出來的擇偶條件每一項都稀奇的讓人看傻眼。也因此看在水瓶男的眼裡，就算再正、再聰明的女生都無法激起他們的好奇心，因為身邊充斥著太多類似的追求者，認為「女生都一樣」實在沒意思。

請繼續往下閱讀...

想要撥動水瓶男的心弦，你必須別出心裁，讓他看到你的特別，或是把自己搞得和他一樣古怪、新奇有趣，或許能讓他多看你一眼。

▲滑手機,低頭族,手機,宅女。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲自認集美貌與才華於一身的女生，或許可以再努力看看。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

2.摩羯座
摩羯男堪稱最「無欲無求」的星座代表，對於周邊的人事物都提不起勁去了解，身上老是散發出「不要靠近我」的氣場，更別說想要透過他的一顰一笑來挖掘他的喜好，進而有共同話題，好讓你更了解他。

若你本身集貌美與才華於一身，對於自己非常有自信、不畏懼被拒絕，或許可以試著再撩撩看摩羯。

3.巨蟹座
巨蟹非常看重另一半的顏值，所以想撩他，建議先照照鏡子才不至於無功而返。即使你本身擅長言詞、說話動聽，再加上他們老是表現出一副好好先生的模樣，讓你以為能打動他的時候，突冒一句「你是個好人」，就能讓你瞬間跌落谷底。

巨蟹對於不感興趣的人，即便你付出再多、表現再優秀，只要感覺不對，都無法開啟他的心門的。

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