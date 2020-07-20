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脫光衣服供教練狂摸…集合被揍到噴血　人權觀察揭日本體育界「體罰」黑幕

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▲吳姓男子2017年6月間到堂弟家借住，趁堂弟回部隊時，竟對其女友性侵得逞。（圖／達志示意圖）

▲人權觀察公布日本體育界「體罰」現象，許多青少年選手曾遭肢體、言語或性暴力。（圖／達志示意圖）

記者王致凱／綜合報導

「人權觀察」（Human Rights Watch）組織公布一份67頁報告，揭露日本體育界「體罰」青少年運動員陋習，在24歲以下年輕運動員中，竟有19％選手表明曾在訓練時遭毆打，18％人稱曾遭言語暴力，甚至有5％選手表明在幼年時曾遭性侵或性騷擾。

路透社報導，人權觀察組織20日公布這份題為《我被打過無數次》（I Was Hit So Many Times I Can’t Count）調查報告，紀錄日本50項不同運動、800多名運動選手的親身經歷。

人權觀察全球倡議負責人沃登（Minky Worden）在記者會上表示，「我們紀錄到的具體虐待行為包括拳打、腳踹、呼巴掌、用其他物品毆打、不准吃飯喝水。」沃登表示，體育界的兒童虐待是一項全球性問題，「呼籲日本採取果斷行動，領導解決此一全球危機。」

報導指出，根據日本過去一項內部調查，發現日本各體育協會有10％以上運動員是霸凌或騷擾的受害者；其中，日本柔道聯合會還遭揭露教練虐待女性運動員醜聞，一度遭削減經費。

人權觀察則表示，日本做得仍不足夠，要求日本各體育協會和日本奧運委員會利用即將到來的東京奧運為契機，立刻展開變革。日本奧委會則沒有發表任何評論。

這份調查報告是基於針對日本8個體育組織的757份問卷，並且對現役或退役選手進行超過50次訪談。報告指出，在381名24歲以下選手中，有19％人表明曾在訓練或比賽過程中遭毆打、打耳光，甚至被人按到地板上痛毆。

一名來自福岡縣、化名代樹•A的23歲運動選手表示，「教練那時候說我跑步不夠認真，他集合了所有人，然後在大家面前狂揍我的臉。我被打到流血了，但他還是沒有罷手。」

另外，有18％受訪者稱曾遭到言語暴力，另有5％受訪者稱曾在幼年時遭性騷擾或性侵犯。據報告，一位化名千惠子的女性運動員表示，自己18歲參加比賽時肩膀脫臼，儘管醫師診斷後認為需要進行手術，但教練不但不允許她接受手術，且幾乎每天都在練習後將她單獨叫到教室，藉口「治療」要她脫光全身衣服，然後任由對方觸摸身體。

千惠子說，「我很害怕，每一次被叫到教室都讓我想吐。我討厭那個男人的體味，他的手、他的眼神、他的聲音，他的一切我都討厭。」

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