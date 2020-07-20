影／傳商家持「三倍券兌現」被銀行拒！經濟部回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導
有議員指出，民眾持三倍券到銀行兌換現金時，被行員認定假券而拒絕。對此，經濟部駁斥傳言，表示兌換日期為7月23日才開始，呼籲勿製造假消息，混淆視聽破壞社會秩序。
▲有議員指出，民眾到銀行持三倍券兌換現金遭拒。（圖／記者黃士原攝）
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振興三倍券自7月15日開放領券，至今日下午4時累計已超過1,118萬人領取，其中第1梯次於超商、超市預訂領取者有逾713萬人，直接至郵局領用者約405萬人，已領券民眾於109年12月31日前皆可持三倍券至實體店家消費，店家於7月23日起可至全國金融機構辦理兌領作業。
經濟部指出，三倍券兌換要點的第6點中，明確規定兌領期間為7月23日起至110年3月31日止。針對議員說法，經濟部認為與實情不符，請民眾切勿聽信及轉傳任何不實消息。 經濟部進一步說明，振興三倍券有3項技巧可加以辨認，包括摸一摸「凹版印紋浮凸符碼」，主要印紋及視障浮凸符碼用手觸摸，可感覺墨紋凸出紙面；轉一轉，有變色墨隱藏字，輕轉振興三倍券其左上角面額數字，呈現金色與綠色之變化等防僞特徵辨識；看一看，台灣島形左下方，以15度角側面檢視，浮現200、500字樣，以及迎光透視可見不固定位置的梅花圖案，可能為完整或不完整德梅花圖案，部分梅花圖案並不影響其使用及後續的兌付。
經濟部指出，三倍券兌換要點的第6點中，明確規定兌領期間為7月23日起至110年3月31日止。針對議員說法，經濟部認為與實情不符，請民眾切勿聽信及轉傳任何不實消息。
經濟部進一步說明，振興三倍券有3項技巧可加以辨認，包括摸一摸「凹版印紋浮凸符碼」，主要印紋及視障浮凸符碼用手觸摸，可感覺墨紋凸出紙面；轉一轉，有變色墨隱藏字，輕轉振興三倍券其左上角面額數字，呈現金色與綠色之變化等防僞特徵辨識；看一看，台灣島形左下方，以15度角側面檢視，浮現200、500字樣，以及迎光透視可見不固定位置的梅花圖案，可能為完整或不完整德梅花圖案，部分梅花圖案並不影響其使用及後續的兌付。