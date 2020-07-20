　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／傳商家持「三倍券兌現」被銀行拒！經濟部回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

有議員指出，民眾持三倍券到銀行兌換現金時，被行員認定假券而拒絕。對此，經濟部駁斥傳言，表示兌換日期為7月23日才開始，呼籲勿製造假消息，混淆視聽破壞社會秩序。

▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲有議員指出，民眾到銀行持三倍券兌換現金遭拒。（圖／記者黃士原攝）

請繼續往下閱讀...

振興三倍券自7月15日開放領券，至今日下午4時累計已超過1,118萬人領取，其中第1梯次於超商、超市預訂領取者有逾713萬人，直接至郵局領用者約405萬人，已領券民眾於109年12月31日前皆可持三倍券至實體店家消費，店家於7月23日起可至全國金融機構辦理兌領作業。

經濟部指出，三倍券兌換要點的第6點中，明確規定兌領期間為7月23日起至110年3月31日止。針對議員說法，經濟部認為與實情不符，請民眾切勿聽信及轉傳任何不實消息。

經濟部進一步說明，振興三倍券有3項技巧可加以辨認，包括摸一摸「凹版印紋浮凸符碼」，主要印紋及視障浮凸符碼用手觸摸，可感覺墨紋凸出紙面；轉一轉，有變色墨隱藏字，輕轉振興三倍券其左上角面額數字，呈現金色與綠色之變化等防僞特徵辨識；看一看，台灣島形左下方，以15度角側面檢視，浮現200、500字樣，以及迎光透視可見不固定位置的梅花圖案，可能為完整或不完整德梅花圖案，部分梅花圖案並不影響其使用及後續的兌付。

►「毛孔吸塵器」Kiehl's白泥特價990元！

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

ET快訊
全家到小琉球玩！他刷卡訂民宿「秒被扣1萬8」…住房網一聽失聯
殺6童挖心燉湯補身　泰食人魔「製成乾屍」...終將火化
快訊／威力彩21億開獎！史上第四高獎金　直逼最長47連槓
叛逆妹「整天詭異傻笑」！爸怒控吸毒…送醫見「致命病灶」嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

三倍券謠言滿天飛！市場出現假三倍券？　財政部臉書闢謠

快訊／威力彩21億開獎了！史上第四高獎金　直逼最長47連槓

台企銀金融區塊鏈函證改採API介接　作業時間縮短至3天

三大名師推薦熱門潛力股出列！立訊概念股、5G商機...6檔一次報你知

影／台股逼近歷史高點　2股市專家建議若見這個點位可進場

影／傳商家持「三倍券兌現」被銀行拒！經濟部回應了

國產署今年第三批國有地光電標租　商機達1.8億元

東林經營權之爭延燒　董座顏德新：針對不實指控將採法律行動

情侶一起理財！改掉「5大毛病」化身神隊友　網加碼曝：情緒也會影響

大案！高姓富人海外大筆遺產無人繼承　貢獻國庫1.2億元

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

秦昊曝汪小菲「這樣」差別待遇兒女！　難得撒嬌媽媽…她好開心：全身酥了～

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

三倍券謠言滿天飛！市場出現假三倍券？　財政部臉書闢謠

快訊／威力彩21億開獎了！史上第四高獎金　直逼最長47連槓

台企銀金融區塊鏈函證改採API介接　作業時間縮短至3天

三大名師推薦熱門潛力股出列！立訊概念股、5G商機...6檔一次報你知

影／台股逼近歷史高點　2股市專家建議若見這個點位可進場

影／傳商家持「三倍券兌現」被銀行拒！經濟部回應了

國產署今年第三批國有地光電標租　商機達1.8億元

東林經營權之爭延燒　董座顏德新：針對不實指控將採法律行動

情侶一起理財！改掉「5大毛病」化身神隊友　網加碼曝：情緒也會影響

大案！高姓富人海外大筆遺產無人繼承　貢獻國庫1.2億元

中職／桃猿二輪爽撿林子崴培養5號先發　許峻暘下半季即戰力

中職／統一獅下半季即戰力　餅總點名李其峰、姚杰宏

中職／馬鋼加入兄弟很興奮　想對決學長翁瑋均先拚一軍

台東20歲男撞樹「腿變形」！138萬重機慘成廢鐵　目擊者狂喊：別睡著

中職／王維中高顏值、實力加分　葉君璋：味全龍好的開始

中職／ 余謙簽約金600萬以上拚旅外 劉志威如何看

楊敏盛發表《臉書的歲月》新書　鄭文燦稱許「展現醫師的社會責任」

澎湖綠蠵龜疑遭「螺旋槳」切割慘死！龜殼爆裂「內臟攪出」

減脂最怕暴吃！她曝11招「飢餓感秒消失」…碳水化合物「挑對時間」輕鬆瘦

中職／王維中狀元！葉君璋自評選秀90分　只選9輪有原因

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

財經熱門新聞

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

威力彩21億開獎　史上第四高獎金來了

威力彩飆20.8億！3生肖超旺：幸福來敲門

威力彩20.8億　最夯3數字曝光

威力彩狂飆20.8億　2星座最有機會當富豪

威力彩飆21億！這縣市中過9次頭彩

傳商家持「三倍券兌現」被銀行拒！經濟部回應了

LINE「貼圖換代幣2.0」來了　退回不要的貼圖可換10枚代幣

超幸運！　威力彩20億元以上得主故事大公開

投保要注意！　這3個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

一張圖秒懂！美元存哪家銀行最划算　專家提醒留意2關鍵4重點

安全帽店超大間地段好　網曝利潤：當然賺

定時定額3年　最賺ETF大公開

威力彩20.8億怎麼換　懶人包一次解答

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

陳小春被狂罵半年不忍了！

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

威力彩21億開獎　史上第四高獎金來了

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面