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以為快遞敲門！美聯邦法官住家遭槍擊　兒子一開門直接被命中心臟

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▲▼美國紐澤西州聯邦法官薩拉絲（Esther Salas）住處遭槍擊。（圖／翻攝自Rutgers University網站）

▲美國紐澤西州聯邦法官薩拉絲（Esther Salas）住處遭槍擊。（圖／翻攝自Rutgers University網站）

記者王致凱／綜合報導

美國紐澤西州聯邦地區法院一位法官的住家19日遭人槍擊，導致法官的兒子當場死亡、丈夫中彈送醫急救，法官本人則沒有受傷。執法人員表示，槍手作案時身穿聯邦快遞制服，但目前不清楚是否為該企業員工。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起事件發生在紐澤西州北不倫瑞克（North Brunswick），案發地點為聯邦法官薩拉絲（Esther Salas）的住家，美國法警（US Marshals）和聯邦調查局（FBI）已經介入調查。

執法人員表示，槍手當時身穿聯邦快遞（FedEx）制服按門鈴，法官兒子丹尼爾（Daniel Anderl）前去應門，未料剛開門就遭對方開槍擊中心臟部位，當場死亡。槍手隨後繼續朝屋內開火，導致法官丈夫、執業律師馬克•安德爾（Mark Anderl）中彈受傷，槍手則隨即逃之夭夭。

目前還不清楚槍手是否為聯邦快遞員工，或是刻意假扮成該公司員工。聯邦快遞發言人里昂斯（Jonathan Lyons）表示，該公司目前正全力配合執法單位調查。

根據聯邦法院開庭紀錄，薩拉絲法官過去曾擔任多起重大案件的主審法官，包括實鏡秀名人特雷莎和喬•朱迪斯（Teresa and Joe Giudice）詐欺案，以及當地幫派「南方毒梟」領袖羅藍（Farad Roland）的聯邦敲詐勒索罪案件。羅蘭於2018年遭法院判處45年徒刑，不過薩拉絲近期並未收到任何恐嚇威脅，因此警方仍無法確定槍手作案動機。

紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）透過聲明譴責槍手罪行，並呼籲民眾正視美國槍枝氾濫問題。墨菲表示，「這起悲劇提醒我們，槍枝暴力仍然是美國的危機，我們讓社區更加安全的工作還沒有完成。」

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