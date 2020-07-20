東林經營權之爭延燒　董座顏德新：針對不實指控將採法律行動

▲LED廠東林爆發經營權之爭。（圖／東林提供）

記者姚惠茹／台北報導

LED廠東林（3609）經營權之爭開打，以董事長顏德新為主的德鑫投資和市場派為主的東及開發，兩大陣營都預計將在8月22日召開股東臨時會，會中將解任對方董事，並進行董事補選，顏德新今（20）日發出聲明稿反擊不實指控，並將委任律師研擬後續法律行動。

東林今年在6月22日股東會進行七席董事全面改選，最後由德鑫投資獲得過半的4席董事，包括董事顏德新、林靜宜，以及獨立董事黃秋鴻、江榮隆，而東及開發則獲得3席董事，包括董事戴偉衡、李懷原，以及獨立董事陳國華。

請繼續往下閱讀...

顏德新聲明指出，股東會後市場派阻擾公司運作，導致員工薪水未能按時發放，並惡意違法使董事會無法召開改選董事長，經公司經營團隊緊急應變依法於7月10日董事會推選出德鑫投資股份有限公司代表人顏德新為新任董事長，並立即發放公司拖欠員工的薪水，保持公司正常運作。

顏德新表示，東及開發公司自居為東林公司主要股東，不僅未批判獨立董事陳國華，也不參與董事會，卻反而以「莫須有」之事指摘於他，對於東及開發公司的不實指摘，除表示嚴正抗議外，並將委任律師研擬後續法律行動，捍衛自身權益。

德鑫投資公司呼籲，法人代表顏德新及林靜宜董事，為公司及股東利益所為，獲得廣大股東支持，並請東林公司投資人避免遭「特定人士散布於市場上之片面訊息」所誤導，並敬請參與由獨立董事黃秋鴻在8月22日上午9時在東林公司場地所召集的股東臨時會。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣