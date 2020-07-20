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「全身纏膜」挺屍病床！　印尼新冠亡者驚悚慘況曝光

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▲▼印尼,泗水,新冠肺炎,墳墓,棺材,屍傳人。（圖／路透社）

▲印尼泗水民眾前往新冠肺炎死者公墓前哀悼。（圖／路透社）

文／中央社記者石秀娟雅加達20日專電

印尼社群網站近日瘋傳一張一名新冠肺炎罹難者全身包覆塑膠膜躺在床上的照片。作者說，這是他拍過最心碎、最驚恐的作品；他要用這張照片向承受極大風險的醫護人員致最高敬意。

印尼寫實攝影新聞工作者伊爾萬迪（Joshua Irwandi）日前在社群平台Instgram貼出這張照片，獲得許多網友留言、分享。他在貼文說，「那個時刻我唯一想的是，發生在這個人身上的事，也可能發生在我愛的人身上，發生在我們愛的人身上」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）衝擊全球，伊爾萬迪為國家地理雜誌紀錄發生在印尼的故事。這張照片和相關文章將刊登在8月的雜誌。

伊爾萬迪指出，拍攝期間他親眼目睹醫護人員如何持續不斷冒生命危險拯救生命，他們是故事背後的真英雄，感謝他們的唯一方式，就是遵守他們的防疫建議。他貼出這張照片，是要提醒大家警覺疫情發展愈趨迫切的危險，不可輕忽。

伊爾萬迪說，他要用這張照片向醫護人員致意，「有他們無私的奉獻，我們才能活下來」，看到醫護人員奮力對抗疫情，他感到自己很渺小。

很多網友分享並留言表示，這張照片震撼，看了令人傷心，也看到更多真實疫情。但也有人覺得不妥，包括被稱為安吉（Anji）的印尼歌手Erdian Aji Prihartanto。

安吉在貼文指出，許多知名社群網站名人轉載這張照片，讓他懷疑有人在背後操作、散播。他也質疑，新冠肺炎患者過世，家屬都不能見上面，為何攝影工作者可以。安吉指出，他知道新冠肺炎的威脅的確存在，但他不相信這麼令人害怕。

▲▼印尼醫護人員。（圖／路透）

▲印尼醫護人員。（圖／路透）

印尼專業攝影記者組織（PFI）昨天發表書面聲明，強烈譴責安吉對這張照片的評論。PFI指出，伊爾萬迪的照片是在雅加達的一間醫院拍攝的，伊爾萬迪拍攝時符合所有新聞倫理規範，獲得同意拍攝，並且遵守防疫的要求。

印尼專業攝影記者組織指出，攝影新聞工作者的作品是實地採訪的實情，不應該把他們與一般攝影師、網紅、youtuber、影音部落客（Vlogger）相比。

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