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大案！高姓富人海外大筆遺產無人繼承　貢獻國庫1.2億元

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▲▼有錢人,主管。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲國產署清理高姓富人的遺產案件，無繼承人繼承遺產，貢獻國庫現今達1.2億元。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署表示，雖然國庫署擔任遺產管理人，主要清理的案件大多是遺債多於遺產，貢獻國庫不多，但是今年6月有為高姓被繼承人遺產案結案，難得遺產多於遺債，且收歸國有的現金高達1億2081多萬元。

國庫署解釋，該高姓被繼承人如果資產在國內的話會一目了然；但該高姓被繼承人的資產是需要追查，可能大筆遺產多在海外；且該被繼承人沒有繼承人，所以遺產才納入國庫，其高姓富人的遺產也以現金為主。

請繼續往下閱讀...

國產署表示，國產署或所屬分屬擔任遺產管理人，近3年清理代管遺產收歸國有的遺產總價值達到13億6080萬元，至今年6月底止代管的遺產案件就有1801件，因為遺產管理案件各項作業繁瑣，且大多面臨被繼承人的遺債大於遺產，多涉有訴訟爭執，被繼承人的債權債務法律關係複雜，清理困難或者進入強制執行拍賣程序無人應買，債務無法處理，導致辦理時程過長。

以1985年代的十信董事長蔡辰洲的遺管理案，就是遺債多於遺產，且官司纏訟不休，國產署從1988年管理到現在已經超過三十年都無法結案。

所以國產署被指定為遺產管理人，幾乎沒有什麼財產可以歸屬國庫，不過今年6月就出現了高姓被繼承人原本案件也相當複雜，國產署分署也動用人力追查資產，發現該案遺產多於遺債，且未有繼承人，該高姓被繼承人的遺產皆歸於國有。

為了加速清理代管遺產未結的案件，國產署2018年訂定四年清理計畫，針對未結案件研析處理對策，加速清理代管的遺產案件，根據統計這兩年半以來，國產署已經清理688案，收歸國有達到13億6080萬元。

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