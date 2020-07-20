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訊聯生技自體間質幹細胞　移植「困難傷口」獲准收案治療

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▲左起為訊聯董事長蔡政憲、三軍總醫院院長蔡建松。（圖／記者姚惠茹攝）

訊聯董事長蔡政憲。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

訊聯（1784）今（20）日宣布攜手三軍總醫院合作的自體脂肪「間質幹細胞」移植困難傷口獲准收案治療，訊聯董事長蔡政憲表示，建置的間質幹細胞庫可供應全球130萬人次使用，並因應疫情輸出日本、泰國、巴拿馬協助醫療外交，而收案治療的部分則將在下半年貢獻營收。

蔡政憲表示，訊聯與三總產學合作臨床細胞試驗多年，三總以創新研發見長，而訊聯深耕間質幹細胞18年，建置的間質幹細胞庫可供應全球130萬人次使用，並足以長期提供三總發展細胞治療及臨床研究，以及國際防疫所需，因此在這波疫情也輸出日本、泰國、巴拿馬協助醫療外交。

請繼續往下閱讀...

蔡政憲指出，自體脂肪「間質幹細胞」移植困難傷口的治療費用沒有癌症這麼高昂，粗估三個階段約40~50萬元左右，而且現在已經有不少病患開始排隊，這些收案治療的部分都將在下半年貢獻營收，之後則會申請微創、肺損傷、肺纖維化、ARDS(急性呼吸窘迫症候群)的修復治療。

▲左起為訊聯董事長蔡政憲、三軍總醫院院長蔡建松。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為訊聯董事長蔡政憲、三軍總醫院院長蔡建松。（圖／記者姚惠茹攝）

三軍總醫院院長蔡建松表示，三總為大型醫學中心，積極呼應《特管辦法》國家政策，這次與訊聯生技合作的自體脂肪「間質幹細胞」，移植慢性及滿六週未癒合困難傷口細胞治療計畫，成為台灣第一項、目前唯一獲衛福部核可、列入常規可收案執行的自體細胞治療傷口申請案，未來將可照顧有著國民病之稱的廣大200萬糖尿病人口。
 
蔡建松指出，間質幹細胞今年成為全球矚目的焦點，主要的關鍵是新冠肺炎疫情爆發，間質幹細胞療法在新冠病毒的研究中顯示出巨大的潛力，並具有分化、抗發炎的特性，能修復損傷或病變組織、器官，為患者爭取時間與病毒對抗，目前全球已有40多件運用細胞治療的研究案正進行中。

蔡建松強調，近期細胞治療產業受三大國家政策加持，包括總統蔡英文定調為「六大核心戰略產業」之一，以及近期《生技新藥產業發展條例》規劃再延長10年，預計將帶動生醫產業力拚上兆產值，還有衛福部開放《特管辦法》，成為治療ARDS及肺部損傷的新利器之一。

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