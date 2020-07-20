長華通過：「10元→1元」股票面額變更！新股8月17日上市

▲「長華電材」變更股票面額由每股10元改為1元。（圖／達志影像／美聯社，示意圖）

財經中心／台北報導

導線架封裝材料廠「長華電材」（8070）19日股東會決議通過修改公司章程，變更股票面額由每股10元改為1元，並於7月1日取得經濟部變更登記核准函；20日董事會通過股票面額變更換發作業相關事宜，預計新股將於8月17日上市。長華表示，希望藉此增加股票流動性，提升市場投資意願。

根據換發股票時程，換股基準日訂為8月14日，以此推算，舊股最後交易日為8月5日，並自8月6日到14日停止交易，8月9日為舊股最後過戶日，停止過戶期間自8月10日到8月14日止，預計新股於8月17日掛牌交易。

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長華目前每股面額為10元，實收資本額為新台幣6.38億元，流通在外股數為6萬3879張，每股淨值為75.33元。待面額更改為1元後，資本額仍維持不變，但流通在外股數則為原先的10倍，達到63萬8799張，故每股淨值將變為原先的十分之一，為7.533元。

此外，長華將自2020年第三季起，每股稅後淨利（EPS）和每股淨值以「新股數」計算。

由於財報數據會隨著股數改變而有所變化，為了避免看盤系統可能誤植財報訊息而誤導投資人，長華也在公開資訊觀測站查詢EPS和每股淨值時，特別提醒說明，為求比較基礎一致，2020年第三季「財務報表之綜合損益表」上，2019年第三季和2019年前三季的EPS會以「新股數」計算之數值呈現。

此外，在2020年「簡明報表之綜合損益表、綜合資產負債表」的部分，2020年第三季起EPS和每股淨值會以「新股數」計算，而2020年第一季和第二季EPS及每股淨值則仍以「舊股數」計算。長華希望藉由每股面額從10元變更為1元，以增加股票流動性，提升市場投資意願，並有前例可循。