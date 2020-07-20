屏東男領到「半截500」三倍券　經濟部：非人為破損可提供協助

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

屏東縣沈姓縣民到郵局領了3倍券，發現其中兩張500元券竟然都缺角，其中一張更連編號都沒有，是全台第一位拿到破損三倍券的個案，經濟部今（20）日回應表示，如果是非人為破損，民眾可馬上打「1988」專線，中企處官員也希望與這位民眾取得聯繫，以提供相關協助。

從民眾爆料的破損三倍券照片來觀察，二張缺角的500元三倍券似乎無法完整拼合，其中一張三倍券的號碼處也已缺損，造成使用及兌領上的問題。

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對於這位屏東縣民的遭遇，有網友驚呼「該不會是這次三倍券的籤王？」也有商家表示，不會收這種破損三倍券；《ETtoday新聞雲》記者詢問經濟部中企處，官員表示，三倍券從印製、包裝到出廠的流程中，都會有點鈔機檢驗和人工檢查等程序，品管上已有把關，因此希望和這位縣民取得聯繫，以了解實際的狀況。

依據振興三倍券官方網站的問答集，營業人持有破損的振興三倍券要向銀行兌領，必須符合三項條件之一，否則就不能換成現金。包括：破損，但餘留部分在四分之三以上；破損，但殘片能完整拼合；污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。

▲如何分辨振興三倍券的真偽？經濟部官員傳授「看、轉、摸」三字口訣。（圖／經濟部提供）

另外，針對如何分辨振興三倍券的真偽，經濟部官員也傳授「看、轉、摸」三字口訣，除了仔細看三倍券上的台灣島型左下方有「隱藏字」，以15度角側面檢視，會浮現200、500字樣，再轉一轉手中的三倍券，可看到左上角的面額數字，會呈現「金變綠」的效果。

再用手摸一摸紙本三倍券，紙面上會有凹版印紋，觸摸「面額數字、中華民國及台灣島形圖案」等，皆可感到浮凸觸感。官員也提醒，三倍券梅花水印位置不固定，可能完整、可能不完整，民眾不能只單看梅花這一項防偽設計。



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