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鴻海遭錯殺！外資喊目標價97.75元　分析師看好除息行情

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▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（20）日股價受到衝擊，終場收在86.8元，跌幅1.36%，主要是被緯創（3231）子公司上週五出售蘋果iPhone代工廠給立訊的消息影響，但里昂證券最新分析，對鴻海保持「優於大盤」的看法，目標價從84.43元升至97.75元，而分析師則是看好鴻海迎接旺季的除息行情。

里昂證券表示，鴻海在蘋果供應鏈的地位堅強，而且享有最大代工廠的優勢，因此對鴻海保持「優於大盤」的看法，目標價更是從84.43元升至97.75元，而且外資普遍來說對鴻海看法中性，甚至持續喊買鴻海。

請繼續往下閱讀...

台新投顧副總黃文清表示，立訊購買緯創大陸昆山、江蘇的蘋果iPhone代工廠並不意外，因為蘋果向來在供應鏈策略方面，都會扶持第二、第三廠商來競爭，藉此達到最好的成果，從長期來看，鴻海的確多了一個新的競爭者，而且可能會是激烈的競爭，但是短期來看影響不大。

黃文清指出，從短期來看，整個下半年的訂單比重都已經準備好，再加上即將進入旺季效應，今年還是會以鴻海和和碩為主，對於這些具有價值、殖利率高的類股，都還是有旺季效應的題材，所以不用過度擔心，反而看好這一次台廠的旺季效應。

至於鴻海即將在7月23日除息，黃文清強調，從除息的角度來看，鴻海的現金殖利率高，而且即將進入旺季的動能顯現，都會反應在營收和獲利上面，所以投資人如果要參與鴻海除息，整體仍看好旺季效應帶動的除息行情。

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