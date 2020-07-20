招攬香港菁英人才　兆豐銀開缺達50人

▲香港近期金融中心的地位動搖，各國開始針對香港菁英人才搶才，兆豐銀也開缺約50人。（資料照／路透）

記者吳靜君／台北報導

因為香港國安法實施，香港不論是人才、金錢都受到極大的挑戰，台灣政府也有意延攬香港的人才，日前財政部也邀集公股銀行的董總開會討論「有關延攬在港金融人才議題」；兆豐銀總經理蔡永義今（20）日表示，兆豐銀開出約40、50位職缺，今年底前就會開始啟動。

蔡永義表示，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，兆豐銀的獲利確實也受到影響，目前距離預算數超過一成以上，目前兆豐銀等還未決定要調低預算數，還是要力拼獲利達標。

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另外因應台灣對於港人的人道救援以及對香港攬才，蔡永義表示，目前兆豐銀開出的職缺是4、50人左右，首先找的是台灣人到香港工作，並且具有財務操作能力，可以服務高資產客戶、幫助高資產客戶獲利者。

但是外界也質疑，因為台灣的「薪酬」普遍偏低，恐怕台灣金融業的薪資無法吸引「高手」來台；蔡永義表示，針對外國高階菁英兆豐銀規劃與「績效」掛勾，能夠為公司與客戶獲利者當然薪酬就可望相當可觀。

由於香港不論是疫情或者是地緣政治，都使香港金融中心的地位受到撼搖，蔡永義表示，以香港分行來說存款倒是沒有太大的變化，但是放款則是明顯縮減，尤其有部分是中國大陸企業，現在的氛圍與風險都要審慎，有些企業到期就不續借或者條件調整，這也使香港的放款數量減少，整體利差就有縮減，導致香港分行上半年獲利較去年同期減少一成左右。

至於海外布局的部分，兆豐銀今年四月取得緬甸同意仰光辦事處可以升格為分行，兆豐銀預計今年底完成設置分行。