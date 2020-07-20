後疫情時代！專注清潔消毒　佳世達旗下國韶推出「醫強潔淨液」

▲國韶旗下產品線。（圖／國韶提供）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）投資的台灣藥用酒精領導廠商國韶實業今（20）日宣布，看準後疫情時代，民眾清潔消毒觀念提升，推出免洗速乾的「醫強潔淨液」，含醫療有效配方70%酒精與0.5% CHG氯己定成份，適用於手部身體與環境，並取得衛福部藥證字號，為醫療院所使用等級。



國韶是台灣藥用酒精領導廠商，從藥用酒精銷售、代理全球第一消毒液品牌，到自行製造生產，深耕台灣消毒液市場30年，今年加入明基佳世達集團，除持續深耕醫用消毒液市場外，也強化集團醫療事業的整體布局。



國韶實業董事長黃士修表示，國韶開業界先鋒，將歐美先進的感染控制觀念帶進國內各級醫療院所及食品工廠、餐飲連鎖品牌等，更進一步推廣至藥局診所和一般消費市場，提升國人對清潔消毒的重視，目前旗下品牌包含克司博、醫強、唐鑫和代理美適Metrex等。



黃士修指出，國韶以製藥嚴謹的標準為客戶嚴格把關，從原料進口到製造，每個環節層層把關，確保產品品質，並已取得藥品優良運銷規範 （GDP）認證，呼籲消費者在選擇消毒產品時，注意是否有衛福部核准的藥品許可證字號，才可以標示為藥用酒精，使用起來更為安心有保障。



黃士修說明， CHG氯己定是一種速效、長效型的殺菌劑，可提供長時間的保護力，與酒精做搭配，可使消毒效果涵蓋更廣，更全面性的對抗病毒，目前大容量包裝已廣泛為醫療院所使用，用來初步傷口消毒。



黃士修補充，醫強潔淨液主要成份為0.5%CHG及70%酒精，賦形劑唯有純水，無其餘的化學添加物，相較於添加精油或凝膠等賦形劑產品，大幅降低可能引起的過敏不適反應，而且無抗藥性問題，解決民眾對添加物的擔憂，使用起來也相對清爽無黏膩感。

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